Monte Sant’Angelo, sparatoria nella notte: 50enne ferito al volto, fermati due giovani

Monte Sant’Angelo (FG), 14 luglio 2025 – È caccia alla verità dopo la sparatoria che ha sconvolto il centro di Monte Sant’Angelo nella notte tra domenica e lunedì. Luciano Bisceglia, 50 anni, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un colpo di pistola al volto in un agguato avvenuto intorno all’1:00, tra via Sacco e Vanzetti e via Ruggiero Bonghi.

Allertati da diversi residenti che avevano udito gli spari, i soccorsi sono intervenuti prontamente. L’uomo è stato trasportato d’urgenza alla “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove è ora ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni, seppur gravi, non sarebbero tali da metterne a rischio la vita.

Fermati due giovani del posto

Nel pomeriggio, i Carabinieri – coordinati dalla Procura di Foggia e supportati dalla Compagnia di Manfredonia – hanno fermato due ragazzi poco più che ventenni, originari proprio di Monte Sant’Angelo. Entrambi sono sospettati di essere gli autori del tentato omicidio. I militari stanno ancora acquisendo le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire in dettaglio la dinamica dell’agguato e verificare eventuali complicità.

Fonti vicine all’inchiesta riferiscono che i due giovani avrebbero dei precedenti, anche se non per reati gravi.

Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori avrebbero agito a piedi o a bordo di un mezzo, sparando a bruciapelo per poi darsi alla fuga tra le vie adiacenti. Gli investigatori non escludono alcuna pista, incluso un possibile regolamento di conti legato a vicende personali o contesti criminali locali. Il movente, tuttavia, resta al momento oscuro.

Luciano Bisceglia era già noto alle forze dell’ordine: il suo nome era emerso in passato per vicende legate allo spaccio di stupefacenti, maltrattamenti, e soprattutto per un incidente stradale mortale avvenuto nel 2004. Inoltre, risulterebbe avere un fratello di nome Luigi morto ammazzato oltre 20 anni fa.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’esatta dinamica dell’agguato e chiarire le responsabilità degli indagati.