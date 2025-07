Movida estiva sì, ma con regole: Manfredonia detta i tempi della musica (ATTO)

Dal 12 luglio al 21 settembre 2025, il Comune di Manfredonia introduce una regolamentazione dettagliata degli orari per la diffusione sonora legata alle attività di intrattenimento musicale. Un provvedimento che nasce dall’esigenza di bilanciare le molteplici anime della città: da un lato la tutela della salute pubblica e della quiete dei residenti, dall’altro la promozione dell’economia locale e del settore turistico-ricettivo.

Il sindaco Domenico La Marca, firmatario dell’ordinanza, ha sottolineato come la volontà dell’Amministrazione comunale sia quella di garantire un equilibrio fra il diritto al riposo e alla vivibilità urbana e il diritto degli operatori economici a lavorare e contribuire all’animazione del territorio. Si tratta, infatti, di una misura concertata, frutto di incontri istituzionali – tra cui il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza presso la Prefettura di Foggia – e del confronto con cittadini e operatori del settore.

La base normativa del provvedimento affonda le radici in più riferimenti legislativi: dal Decreto Legislativo 267/2000 all’articolo 69 del T.U.L.P.S., fino alla Legge Quadro sull’inquinamento acustico (447/1995), passando per la legge regionale n. 3 del 2002 e il “Patto per la Sicurezza Urbana” sottoscritto il 10 luglio 2024 dai Comuni del Gargano.

Le regole nel dettaglio

L’ordinanza stabilisce che le emissioni sonore derivanti da attività musicali devono cessare:

Alle ore 24.00 dalla domenica al giovedì, per tutte le attività in aree residenziali e turistiche, quando non soggette a SCIA/autorizzazione ex art. 68 o 69 T.U.L.P.S.

Alle 01.00 il venerdì e alle 02.00 il sabato nei mesi di luglio, agosto e settembre.

In giornate speciali (17 e 27 luglio, 7 agosto, 1-5-6-7-20-21 settembre) la diffusione musicale è consentita fino alle ore 01.00.

Nei giorni 10, 14, 21, 28, 29 e 31 agosto, il limite massimo è alle 02.00.

Chi è in possesso di licenza per pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.) potrà proseguire fino alle 02.00 nei feriali e alle 03.00 il venerdì e sabato.

In ogni caso, resta l’obbligo per gli esercenti di non superare i limiti di emissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e di evitare attività di ballo se non espressamente autorizzate.

Sanzioni e controlli

La violazione dell’ordinanza comporta sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. In caso di due infrazioni nell’arco di un anno, è prevista anche la chiusura obbligatoria del locale per due giorni consecutivi (preferibilmente nel fine settimana). La sanzione accessoria si ripete per ogni ulteriore violazione.

La Polizia Municipale e tutti gli Organi di Polizia dello Stato sono incaricati dell’esecuzione della presente disposizione, che ha effetto immediato.

Una città che ascolta

L’Amministrazione comunale dimostra, con questo atto, di volersi porre come garante di una convivenza responsabile. Favorire il divertimento non deve significare compromettere il benessere collettivo, né creare situazioni di degrado o incuria.

Anche per questo motivo, l’ordinanza raccomanda agli operatori del settore di presentare le SCIA con adeguato anticipo, così da permettere agli uffici preposti di esaminare con cura le richieste.