Prosegue con Paolo Di Paolo

il salotto letterario di Piazza Mercato

Storie e libri nel cuore del centro storico

Secondo appuntamento della rassegna letteraria Fuori gli Autori,

edizione estiva, organizzata da Biblioteca “la Magna Capitana”

e libreria Ubik, con la collaborazione del Comune di Foggia.

Martedì 15 luglio, alle ore 19.00

Buona la prima per la versione estiva di Fuori gli Autori a piazza Mercato, ma è già tempo di pensare al secondo appuntamento, in programma martedì 15 luglio 2025, alle ore 19.00, con Paolo Di Paolo, che presenterà il suo ultimo libro Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola, Il Mulino, 2024.

Debutto in grande stile per la seconda edizione della rassegna organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia e dalla Libreria Ubik, che anche quest’anno si avvale della collaborazione del Comune.

Soddisfatta l’Assessora alla Cultura Alice Amatore per la partecipazione di pubblico all’incontro con Fabio Genovesi in apertura della kermesse: “Il programma culturale della città è diffuso in varie location, proprio per coinvolgere l’intera cittadinanza e valorizzare luoghi simbolici della comunità”.

Così, il salotto letterario del centro storico di Foggia si prepara ad accogliere il secondo ospite, finalista al Premio Strega 2024 con Romanzo senza umani, già presentato a Foggia lo scorso anno proprio nell’ambito di Fuori gli Autori.

Il libro, che offre l’occasione per rileggere in modo nuovo le poesie studiate tra i banchi di scuola, accosta anche autori contemporanei ai grandi classici e riattualizza i celebri versi di Ungaretti alla luce degli attuali conflitti bellici. Le poesie, insomma, diventano risonanza emotiva e si completano attraverso le esperienze, le gioie e le inevitabili sconfitte della vita adulta. Inoltre, l’autore rievoca la sua storia di studente e di aspirante scrittore e la intreccia agli aneddoti legati all’idea di un romanzo mai scritto su Guido Gozzano, ma anche alle telefonate e agli incontri con i grandi del Novecento, tra cui Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguinetti, Mario Luzi e Maria Luisa Spaziani.

Dialogherà con l’autore, Anna Mastrolitto, appassionata lettrice, che fa parte dei gruppi di lettura della Biblioteca.

Paolo Di Paolo, finalista al Premio Strega 2024 con «Romanzo senza umani», è autore tra l’altro di «Mandami tanta vita» (2013, Premio Salerno Libro d’Europa, Premio Fiesole Narrativa e finalista Premio Strega), «Una storia quasi solo d’amore» (2016), «Lontano dagli occhi» (2019, Premio Viareggio Rèpaci), tutti editi da Feltrinelli e tradotti in diverse lingue europee. Scrive su «la Repubblica» e conduce su Rai Radio 3 la trasmissione sulla lingua italiana «La lingua batte».

Fuori gli Autori edizione estiva proseguirà il 21 luglio, sempre alle ore 19.00, con per Teresa Ciabatti, che presenterà Donnaregina, Mondadori; il 22 luglio, stesso orario, grande ritorno di Enrico Galiano che lo scorso anno conquistò l’affollatissima piazza Mercato. Il docente-scrittore presenterà il suo ultimo romanzo, Quel posto che chiami casa, Garzanti. A chiudere la rassegna, il 24 luglio, prima di una breve pausa estiva, ci sarà l’esordiente Rosita Manuguerra, che sta facendo parlare molto di sé con il suo libro Malanima, Feltrinelli.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.