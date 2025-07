Roberto Ciufoli: "Ho un tumore al rene, avevo trascurato i sintomi"

È un momento particolarmente delicato per Roberto Ciufoli, attore e comico tra i più amati del panorama italiano, che ha scelto di condividere pubblicamente un capitolo estremamente personale della sua vita. In un’intervista rilasciata a Benessere Magazine, l’artista ha rivelato di essere stato colpito da un carcinoma maligno al rene, che ha richiesto un intervento chirurgico importante per rimuovere rene, uretere e linfonodi. Una diagnosi arrivata all’improvviso, dopo mesi in cui aveva sottovalutato sintomi che si sono rivelati segnali chiari di un problema più serio.

«Avevo dei dolori persistenti alla schiena e al fianco, ma li attribuivo a stress o sforzi fisici. Poi è comparso sangue nelle urine. Solo allora ho capito che non potevo più rimandare i controlli», ha raccontato con grande lucidità.

La verità è emersa grazie a una serie di esami approfonditi, culminati in una biopsia: dietro a quello che inizialmente sembrava un semplice calcolo renale, coperto da un coagulo di sangue, si nascondeva un tumore in fase avanzata. A quel punto, l’unica strada percorribile è stata l’intervento chirurgico.

«Quando ti comunicano che hai un cancro, la vita cambia all’improvviso. È come se ti accorgessi di avere un ospite indesiderato dentro di te», ha spiegato Ciufoli. «Abbiamo deciso di affrontare tutto con determinazione, senza mezze misure. L’asportazione del rene era necessaria, così come quella dell’uretere e dei linfonodi coinvolti. Fortunatamente, il carcinoma era ancora circoscritto e non ha sviluppato metastasi».

L’operazione è andata a buon fine, e oggi l’attore è impegnato nella fase di recupero. Nonostante la complessità dell’intervento, Ciufoli non ha perso tempo e ha deciso di tornare presto al lavoro, anche come forma di terapia mentale.

«A pochi giorni dalla sala operatoria, ho voluto riprendere i miei impegni professionali. Avevo bisogno di sentirmi vivo, di tornare a fare ciò che amo. Il lavoro, per me, è stato uno stimolo forte a non lasciarmi sopraffare», ha confidato.

Ma non sono mancati momenti difficili. Il dolore fisico, la preoccupazione, la paura. Tuttavia, la reazione di Ciufoli è stata improntata alla resilienza. La sua indole combattiva, insieme al sostegno della famiglia e degli amici, è stata una risorsa fondamentale.

«Ho sempre affrontato la vita a testa alta. Anche stavolta ho deciso che non mi sarei arreso. Ho sentito di dover essere forte, non solo per me ma anche per chi mi sta accanto. Il tumore c’è stato, è vero, ma è stato diagnosticato in tempo e affrontato con decisione. Questo per me è già un grande motivo per essere grato».

Oggi il peggio sembra alle spalle, anche se la sorveglianza medica resta alta. I controlli periodici sono parte integrante della nuova quotidianità dell’attore, che però guarda avanti con fiducia.

«Ci sono giorni in cui sento ancora fastidi, ma la mia mente è proiettata verso la ripresa. Ogni passo avanti è una piccola vittoria. E soprattutto, ho imparato ad ascoltare il mio corpo, cosa che prima tendevo a trascurare», ha detto con sincerità.

Roberto Ciufoli ha deciso di condividere la sua esperienza non per suscitare pietà, ma per sensibilizzare chi, come lui, potrebbe sottovalutare segnali importanti. Il suo messaggio è chiaro: non ignorate i sintomi, non rimandate i controlli. Un appello che arriva con la forza della testimonianza vissuta, autentica e toccante.

Con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto, anche nei momenti più complessi, Ciufoli continua la sua carriera artistica e la sua personale battaglia con una forza che commuove e ispira.

«Non mi sento un eroe. Mi sento un uomo che ha affrontato la malattia come ha potuto, con l’aiuto della scienza e delle persone che mi amano. E adesso voglio guardare avanti».

Lo riporta tgcom24.com.