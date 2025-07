Incidente sulla Sp58 per San Giovanni Rotondo, deceduto ex sindaco Squarcella. L'ultimo messaggio pubblico per la moglie

San Giovanni Rotondo – L’intera comunità si stringe nel dolore per la scomparsa dell’avvocato Antonio Squarcella, già sindaco della città dal 2000 al 2004, deceduto lo scorso 12 luglio in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la SP58 ‘Le Matine’. In occasione dei funerali, il Comune ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 15 luglio.

Le esequie si terranno alle 16.30 presso la Chiesa Madre di San Leonardo. La celebrazione sarà concelebrata da Mons. Domenico D’Ambrosio, già arcivescovo di Foggia-Bovino, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e Lecce, e da Mons. Franco Moscone, attuale arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

A partire dalle ore 9.00 e fino alle 16.00, sarà allestita la camera ardente nel chiostro comunale di piazza dei Martiri, dove la cittadinanza potrà rendere omaggio al feretro. A portarlo a spalla fino alla Chiesa Madre saranno gli amministratori comunali, in segno di affetto e riconoscenza per l’impegno istituzionale dell’ex primo cittadino.

Durante la giornata, la bandiera sarà esposta a mezz’asta sul palazzo comunale e su tutti gli edifici pubblici. Saranno sospesi gli accessi agli uffici comunali dalle 9.00 alle 16.30, salvo per urgenze, così come tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione.

Il Comune invita anche i titolari di attività commerciali e pubblici esercenti ad abbassare le serrande in concomitanza con i funerali, pur non essendo previsto l’obbligo di sospensione dell’attività.

In segno di cordoglio e vicinanza al fratello del defunto, il consigliere comunale Michelangelo Squarcella, il presidente del Consiglio comunale Pasquale Chindamo, d’accordo con i capigruppo consiliari, ha disposto il rinvio della seduta consiliare prevista per oggi e del Question Time di domani, che saranno ricalendarizzati.

La Giunta comunale, guidata dal sindaco Filippo Barbano, ha inoltre deliberato di commemorare ufficialmente l’avvocato Squarcella nella prima seduta utile del Consiglio comunale, ricordandone la figura e l’impegno per la città.