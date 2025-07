San Marco la Catola, il 17 luglio riapre la Biblioteca dei Monti Dauni

Gestita dalla cooperativa sociale Frequenze, al momento sarà aperta due giorni a settimana

La Biblioteca dei Monti Dauni di San Marco la Catola riapre le porte e torna a disposizione delle comunità. Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 18.00, si svolgerà un momento di condivisione che segna la riattivazione del presidio culturale situato in un’ala del Palazzo Ducale in Largo Amodeo. All’incontro saranno presenti Luigi Piacquadio, sindaco di San Marco la Catola, e Gianluca Scaringi, presidente della cooperativa sociale Frequenze a cui è stato affidato il servizio di gestione. Sarà così possibile tornare a frequentare gli spazi del “Castello”, come viene chiamato in paese il Palazzo Ducale, e poter usufruire del patrimonio librario e delle attrezzature informatiche a disposizione.

La Biblioteca dei Monti Dauni sarà aperta il martedì dalle ore 10.00 alle 12.00 ed il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00. La finalità è di favorire la partecipazione alle varie attività legate al mondo dei libri e di organizzare eventi culturali. Tra coloro che beneficeranno subito della disponibilità dei locali, anche per contribuire a rianimare lo spazio culturale e innescare processi di incontro, saranno gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa, la struttura che gestita da Sicura srl che accoglie ospiti con problematiche psico-sociali e psichiatriche. Gli ospiti, infatti, avevano la tradizione – quando era aperta – di organizzare nella Biblioteca dei Monti Dauni il loro laboratorio di Lettura, aperto a quanti hanno voglia di condividere emozioni, letture, riflessioni. Attraverso le cooperative Frequenze e Sicura del consorzio Oltre la rete di imprese in accordo con l’Amministrazione Comunale si opererà per valorizzare la Biblioteca ed il suo patrimonio librario, contribuendo ad accrescere momenti di confronto e condivisione culturali e le attività di lettura.