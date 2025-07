Roma – Il mondo della scuola si prepara a un’importante immissione in ruolo: per l’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato l’assunzione di oltre 54.000 docenti, un numero definito “record” dal titolare del dicastero, Giuseppe Valditara.

Il ministro ha firmato il decreto che stabilisce 48.504 nuovi ingressi per i posti comuni e di sostegno, cui si aggiungeranno altri 6.022 insegnanti di religione cattolica, grazie al concorso bandito nel 2024, il primo in questo settore dopo oltre vent’anni.

“Per settembre assumeremo oltre 54 mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record – ha dichiarato Valditara –. In questo modo vogliamo garantire una maggiore continuità didattica agli studenti e maggiore stabilità professionale agli insegnanti. Abbiamo riservato particolare attenzione al sostegno, consapevoli del ruolo cruciale che gioca per i ragazzi più fragili”.

Focus su continuità e inclusione

La procedura di assunzione tiene conto delle esigenze educative di ogni ordine e grado delle scuole statali. In particolare, i 13.860 posti di sostegno rappresentano un intervento rilevante in favore dell’inclusione scolastica. “Massimizzeremo le assunzioni sul sostegno – ha aggiunto il ministro – attingendo a tutte le risorse disponibili, a partire dagli specializzati in prima fascia GPS”.

Qualora vi fossero posti residui non assegnati attraverso i consueti canali, questi verranno destinati ai docenti specializzati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). In caso di carenza di disponibilità nella provincia di appartenenza, i candidati potranno partecipare all’assegnazione dei posti anche in altre province, della stessa o di un’altra regione, secondo criteri di mobilità volontaria.

La distribuzione alle Regioni

L’effettiva assegnazione dei contingenti alle varie classi di concorso sarà curata dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), che gestiranno le procedure in base al numero di posti vacanti e agli aspiranti presenti sul territorio. Le assunzioni avverranno utilizzando le graduatorie ad esaurimento (GAE) e quelle dei concorsi ancora in vigore: 2016, 2018 e 2020.

Tuttavia, il maggior numero di immissioni in ruolo sarà garantito grazie alle graduatorie dei concorsi del 2023 e del 2024, noti come PNRR1 e PNRR2, legati agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con questa operazione, il Ministero intende rispondere agli impegni presi con l’Unione Europea per il rafforzamento strutturale del sistema educativo italiano.

Religione cattolica: assunzioni dopo 20 anni

Particolarmente significativa è anche la procedura straordinaria per l’assunzione dei docenti di religione cattolica: dopo vent’anni dall’ultimo concorso, il decreto firmato da Valditara prevede l’inserimento in ruolo di 6.022 insegnanti. “Si tratta – ha detto il ministro – della più importante immissione in ruolo in questo ambito degli ultimi venti anni. Un passo fondamentale per restituire dignità e certezze a questa categoria”.

Sguardo al futuro: nuovi contratti e valorizzazione dei docenti

L’annuncio arriva in un momento di grande attenzione verso la professione docente. Il ministro ha più volte sottolineato l’intenzione di rinnovare il contratto collettivo nazionale, puntando a riconoscere aumenti retributivi fino a 160 euro al mese, oltre a una revisione del profilo professionale del docente e alla valorizzazione delle competenze.

Valditara ha dichiarato che il prossimo anno scolastico sarà “ricco di novità” e che l’obiettivo è anche quello di rendere la professione docente più attrattiva, soprattutto per le nuove generazioni. Un’attenzione particolare viene riservata alla formazione in servizio e al rafforzamento dell’autonomia scolastica.