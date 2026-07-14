Allianz Pazienza, arriva il talento argentino Joaquín Sarmiento

L’Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo annuncia l’ingaggio del pivot argentino Joaquín Sarmiento, classe 2007, che entrerà a far parte del roster giallonero per la stagione sportiva 2026/2027.

Un nuovo investimento sui giovani per la società dauna, che conferma la propria linea tecnica basata sulla crescita di giocatori di prospettiva. Sarmiento, pivot di 201 centimetri con passaporto italiano, rappresenta una nuova scommessa all’interno del progetto guidato da coach Massimo Bernardi.

Nato in Argentina nel 2007, il lungo sudamericano ha iniziato il proprio percorso nell’Atenas de Córdoba, uno dei club più importanti del basket argentino. Nel 2023 ha scelto di trasferirsi in Italia, entrando nel progetto dell’Assigeco Piacenza.

Fin dal primo anno italiano ha mostrato importanti qualità tecniche e fisiche, diventando protagonista nel campionato Under 17 Eccellenza con una media di 19,8 punti a partita. Successivamente ha proseguito il proprio percorso di crescita tra Under 19 e Serie C con la maglia della Robur et Fides, fino ad arrivare stabilmente nel gruppo della prima squadra dell’Assigeco.

Nell’ultima stagione Sarmiento ha maturato esperienza nel basket senior, dimostrando personalità e capacità di incidere nei minuti giocati, mettendo in evidenza la propria determinazione e la disponibilità a farsi trovare pronto.

A completare il suo percorso anche l’esperienza con le Nazionali giovanili argentine, con cui ha partecipato a diverse competizioni internazionali, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e agonistico.

L’arrivo del giovane pivot conferma la volontà dell’Allianz Pazienza di costruire una squadra giovane, ambiziosa e con ampi margini di crescita, puntando su atleti capaci di svilupparsi all’interno del progetto sportivo giallonero.

Il general manager Pino Sollazzo ha spiegato le ragioni della scelta: “Con Joaquín puntelliamo un roster costruito seguendo una linea ben precisa, la stessa che la società porta avanti ormai da diversi anni. Abbiamo scelto di puntare ancora una volta su un gruppo giovane, con talento, ambizione e tanta voglia di crescere”.

Sul nuovo acquisto ha aggiunto: “Sarmiento rispecchia tutta la nostra filosofia: è un ragazzo del 2007, con qualità fisiche importanti, un percorso già arricchito dalle esperienze con le Nazionali giovanili argentine e margini di crescita davvero interessanti”.

Sollazzo ha poi sottolineato l’importanza del percorso di maturazione del giocatore: “Sappiamo che avrà bisogno del suo tempo, come è naturale che sia, ma siamo convinti che San Severo sia il contesto ideale per accompagnare questo percorso. La nostra idea di pallacanestro non cambia: credere nei giovani, responsabilizzarli e metterli nelle migliori condizioni per esprimere il loro potenziale”.

Anche Joaquín Sarmiento ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta della società sanseverese: “Quando ho parlato con la società ho capito subito quale fosse il progetto. Loro puntavano forte su un giocatore giovane, con voglia di crescere, e io cercavo un ambiente nel quale poter fare un altro passo in avanti nel mio percorso”.

Il nuovo pivot argentino ha poi aggiunto: “Arrivo con entusiasmo, ma soprattutto con tanta voglia di lavorare. Sono convinto che questa esperienza mi aiuterà a migliorare sotto tanti aspetti e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in maglia giallonera”.

Dall’Argentina alla Capitanata, per Sarmiento sta per iniziare una nuova fase della sua carriera con l’obiettivo di crescere e diventare una delle nuove scommesse del basket giallonero.

Lo riporta cestisticasansevero.it.