Allo Slow Park di Foggia 'Transumanza tra cammini e sapori': protagonista lo chef Peppe Zullo

La Capitanata celebra i suoi sapori e le sue tradizioni con “Transumanza tra cammini e sapori”, nuovo appuntamento del Capitanata Spring Festival, la rassegna promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, paesaggistiche e culturali del territorio.

L’iniziativa si terrà giovedì 16 luglio 2026 alle ore 19 nello Slow Park di Foggia, in viale Manfredi, e vedrà tra i protagonisti lo chef Peppe Zullo, definito da Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, «cuoco-contadino che ha saputo restituire alla sua terra l’orgoglio che merita».

La serata sarà dedicata alla riscoperta della transumanza, degli antichi tratturi e della cucina legata alla tradizione rurale della Capitanata, con un percorso che unisce memoria storica, tutela ambientale e valorizzazione delle produzioni locali.

Al centro dell’evento ci sarà il racconto dei tratturi utilizzati per secoli dai pastori durante gli spostamenti stagionali delle greggi: in autunno verso il Tavoliere per affrontare l’inverno e in primavera verso i pascoli più freschi dell’Abruzzo. Un patrimonio culturale e paesaggistico che ancora oggi rappresenta una testimonianza dell’identità del territorio.

La manifestazione sarà anche un’occasione di approfondimento sul valore agro-ecologico della transumanza, sulla tutela della biodiversità e sulla riscoperta dei prodotti tipici della cucina contadina.

Protagonista del momento gastronomico sarà Peppe Zullo con il cooking show dedicato alla filosofia “Dalla terra alla tavola”, attraverso cui lo chef racconta una cucina fondata sulla qualità delle materie prime, sul legame con il territorio e sulla valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

La serata si aprirà con un confronto dedicato ai temi della transumanza e dei sapori, con la partecipazione di Massimo Monteleone e Dafne di UniFg, Marzia Albenzio del Dafne UniFg, Peppe Zullo e Nancy Mangialardi di Archeologica. A seguire spazio al cooking show dello chef.

Il Capitanata Spring Festival, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso Pugliapromozione, propone un calendario di appuntamenti tra incontri, laboratori, degustazioni e show cooking con l’obiettivo di promuovere la provincia di Foggia come destinazione turistico-culturale.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Archeologica srl, rientra inoltre nel programma degli eventi culturali “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia.

Durante il festival saranno raccontate diverse eccellenze gastronomiche locali: dalla cucina terrazzana al sushi pugliese, dalla pasta tipica della Capitanata alla festa del pomodoro, fino ai vini e ai piatti della tradizione.

Il progetto punta a favorire un turismo lento e consapevole, capace di valorizzare boschi, aree archeologiche, borghi, mare e paesaggi rurali della Capitanata, mettendo in rete le diverse ricchezze del territorio.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà il 23 luglio con la Festa del Pomodoro, il 27 agosto con la Pasta tipica della Capitanata, il 10 settembre con la Festa del Panzerotto e il 19 settembre con Calici di stelle.