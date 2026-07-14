Arriva 'Manfredonia Experience', la prima guida completa al territorio

È disponibile in libreria “Manfredonia Experience – itinerari fra gusto cultura natura”, la prima guida organica e strutturata dedicata a Manfredonia, Siponto e all’intero territorio sipontino. Un volume pensato per accompagnare visitatori e residenti alla scoperta dei luoghi attraverso un approccio basato sul viaggio esperienziale.

Realizzata con criteri storici e documentari, la pubblicazione si colloca a metà strada tra un saggio descrittivo e una guida turistica. Le sue 170 pagine interamente a colori, arricchite da un ampio repertorio fotografico, propongono un percorso tra storia, cultura, tradizioni gastronomiche e paesaggi, con l’obiettivo di far conoscere il territorio non solo attraverso i suoi monumenti, ma anche attraverso esperienze e itinerari da vivere.

La guida propone infatti una serie di “passeggiate”, “esplorazioni” ed esperienze che permettono di entrare in contatto con l’identità più autentica della città e del comprensorio. Un modo di viaggiare sempre più richiesto, legato al turismo sostenibile e alla ricerca di luoghi capaci di raccontare la propria storia attraverso il rapporto diretto con comunità, ambiente e tradizioni locali.

All’interno del volume trovano spazio approfondimenti sulla storia di Manfredonia e Siponto, sui principali beni monumentali, artistici, archeologici e naturali, oltre che sulle eccellenze gastronomiche e sui contenitori culturali del territorio. La guida offre inoltre indicazioni pratiche sulle attività disponibili, dalle passeggiate urbane alle escursioni, dalle visite organizzate alle esperienze curate dagli operatori locali, con uno sguardo rivolto anche all’area del Gargano.

L’obiettivo di “Manfredonia Experience” è quello di invitare il lettore a vivere il territorio in modo lento e consapevole, suggerendo non solo cosa vedere, ma anche cosa fare e quali esperienze provare per conoscere più profondamente il patrimonio sipontino.

La pubblicazione è firmata da “Andrea Pacilli Editore”, casa editrice già impegnata nella realizzazione di guide storico-culturali dedicate al turismo esperienziale e agli itinerari meno conosciuti di diversi territori italiani. Tra i progetti realizzati figurano volumi dedicati a Roma, Toscana, Sardegna, Emilia, Salento, Parco Nazionale del Pollino e Terra Santa.

Con la collana “Di Terra di Mare”, l’editore ha inoltre sviluppato una serie di guide dedicate al Gargano, con pubblicazioni rivolte a Foggia, Vieste, Peschici, Mattinata, Lesina e ai percorsi di pellegrinaggio sul promontorio.

“Manfredonia Experience” rappresenta così un nuovo tassello nel progetto di valorizzazione del viaggio lento ed esperienziale, con l’obiettivo di raccontare una destinazione attraverso la sua storia, le sue bellezze e il legame profondo tra luoghi e comunità.