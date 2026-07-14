FOGGIA – La Provincia di Foggia ha disposto la liquidazione degli incentivi destinati al personale tecnico che ha seguito una delle fasi del progetto di bonifica e valorizzazione di Borgo Mezzanone, uno degli interventi più significativi inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata. Con la determina del Settore Viabilità e Infrastrutture Stradali, firmata dal dirigente Luciano Follieri, viene autorizzato il pagamento di 7.166,60 euro, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, quale quota spettante ai dipendenti coinvolti nelle attività tecniche relative al primo contratto applicativo dell’appalto.

Il provvedimento riguarda il fondo previsto dall’articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che riconosce incentivi economici ai dipendenti delle amministrazioni impegnati nella programmazione, progettazione, affidamento, direzione dell’esecuzione e controllo degli appalti pubblici. Non si tratta quindi di nuove assunzioni o di incarichi esterni, ma di compensi destinati al personale interno che ha svolto attività tecniche aggiuntive nell’ambito dell’intervento.

L’opera rientra nel progetto denominato “Bonifica e valorizzazione di Borgo Mezzanone”, finanziato attraverso il CIS Capitanata con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L’intervento dispone di un finanziamento complessivo di 3 milioni e 446 mila euro ed è finalizzato alla rimozione, al trasporto e al conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti presenti nell’area, dopo le necessarie operazioni di classificazione e caratterizzazione dei materiali.

Negli ultimi anni il progetto ha attraversato numerose fasi amministrative. Dopo l’approvazione del progetto e della determina a contrarre nel 2024, Invitalia, individuata come centrale di committenza nell’ambito del CIS, ha gestito la procedura di gara, culminata con l’aggiudicazione dell’appalto. Successivamente la Provincia ha approvato il contratto principale, modificato la composizione del gruppo di lavoro e dato esecuzione ai primi due contratti applicativi, destinati alla concreta esecuzione delle operazioni di bonifica.

La determina ora approvata riguarda esclusivamente la quota maturata durante il Contratto applicativo n. 1/2024. In particolare, il dirigente evidenzia che la percentuale destinata agli incentivi è stata calcolata sull’1,80% dell’importo dei servizi, con una parte riservata al personale e una quota destinata all’ente. Dal calcolo complessivo sono inoltre state escluse le somme già impegnate nella precedente fase di affidamento dell’appalto, evitando così duplicazioni nei pagamenti.

Le attività incentivate hanno interessato praticamente tutte le fasi della gestione dell’appalto: dalla programmazione della spesa alla verifica preventiva del progetto, dalla predisposizione degli atti amministrativi fino alla direzione dell’esecuzione del contratto, al monitoraggio dei lavori e alla futura verifica di conformità finale. La documentazione allegata alla determina ripartisce le percentuali spettanti ai diversi componenti del gruppo di lavoro sulla base delle responsabilità effettivamente svolte.

Nel corso dell’iter amministrativo la Provincia ha anche aggiornato l’organizzazione del gruppo di lavoro. Il ruolo di Responsabile unico del procedimento, inizialmente affidato all’architetto Angelo Iannotta, è stato successivamente trasferito all’ingegnere Rocco Alessandro Colangelo nell’ottobre 2024, a seguito di una riorganizzazione interna degli uffici. Contestualmente sono stati ridefiniti gli incarichi di supporto amministrativo e tecnico per garantire continuità all’esecuzione dell’intervento.