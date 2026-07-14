Cerignola, emergenza rifiuti nel quartiere Sant’Antonio: “Non ci sono controlli”

Tensione nel quartiere Sant’Antonio a Cerignola, dove alcuni residenti segnalano una situazione di degrado legata all’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle strade della zona.

“Altro che integrazione, qui vengono e fanno quello che vogliono”, raccontano alcuni cittadini, puntando il dito contro una situazione che, a loro dire, si ripete ormai da tempo e coinvolgerebbe in particolare alcune comunità di cittadini provenienti dall’Est Europa presenti nel quartiere.

Secondo le testimonianze raccolte, in diverse vie della zona si verificherebbero episodi di accumulo di rifiuti lasciati in strada a qualsiasi ora del giorno e della notte, con conseguenze sul decoro urbano e sulla vivibilità del quartiere.

I residenti sottolineano però che il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti non riguarderebbe soltanto cittadini stranieri. Anche alcuni cerignolani, infatti, sarebbero responsabili di comportamenti simili. La richiesta avanzata dagli abitanti è però quella di maggiori controlli sul territorio, per verificare la regolarità delle presenze, degli affitti e delle condizioni abitative.

“Spesso non si sa dove abitino, in quanti siano, se abbiano contratti di locazione o se siano realmente rintracciabili anche per eventuali sanzioni”, riferiscono alcuni residenti.

L’ultimo episodio sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, riaccendendo le preoccupazioni degli abitanti del quartiere, che chiedono interventi più incisivi per contrastare il degrado e ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e pulizia.

Lo riporta marchiodoc.it.