Cambia la viabilità cittadina in vista della tradizionale processione della Beata Vergine del Monte Carmelo, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità cerignolana. Il Comune di Cerignola ha emanato l’ordinanza che disciplina traffico e sosta in occasione della manifestazione in programma mercoledì 16 luglio, prevedendo una serie di limitazioni alla circolazione per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti.

Il provvedimento nasce dalla richiesta presentata dalla Confraternita della Beata Vergine Maria del Monte del Carmelo, organizzatrice della processione religiosa, che prenderà il via alle 20.30 dalla chiesa del Carmine di via Vittorio Veneto. Dopo le valutazioni effettuate dagli uffici comunali e dalla Polizia Locale, l’amministrazione ha ritenuto necessario predisporre un articolato piano di gestione della mobilità per evitare criticità lungo il percorso e assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità.

Le restrizioni scatteranno già alle ore 18 del 16 luglio e resteranno in vigore fino al termine della manifestazione religiosa. Per tutta la durata dell’evento sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade interessate dal passaggio del corteo, fatta eccezione per i mezzi delle Forze dell’Ordine e dei servizi di emergenza.

Il percorso della processione interesserà alcune delle principali arterie del centro cittadino. Dalla chiesa del Carmine il simulacro attraverserà piazza Giacomo Di Vittorio, corso Gramsci, piazza Zingarelli, via Don Minzoni, via Bovio, tornerà in piazza Di Vittorio per poi proseguire lungo corso Garibaldi, piazza Duomo, corso Roma, viale Giuseppe Di Vittorio, via Fratelli Rosselli, piazza della Libertà, via Bologna, nuovamente via Don Minzoni, via T. Paolillo, corso Garibaldi e ancora piazza Di Vittorio, fino al rientro nella chiesa della Beata Vergine del Monte Carmelo.

Per consentire il passaggio in sicurezza dei fedeli saranno gli agenti della Polizia Locale a gestire direttamente la viabilità, con interventi di regolazione manuale del traffico e modifiche temporanee alla circolazione qualora se ne ravvisi la necessità durante lo svolgimento della processione. Il dispositivo di sicurezza sarà supportato dalla segnaletica provvisoria e dalle transenne mobili predisposte lungo il tragitto.

L’ordinanza stabilisce inoltre che resteranno valide tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta non incompatibili con il provvedimento straordinario. La segnaletica temporanea sarà installata dalla Cooperativa Teatro Service S.C.A.R.L. di Paparella Andrea, incaricata dell’allestimento logistico, mentre copia dell’atto sarà trasmessa sia alla Confraternita organizzatrice sia agli altri soggetti interessati dall’evento.

Come avviene ogni anno, la processione della Madonna del Carmine rappresenta uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate cerignolana. Migliaia di fedeli seguono il simulacro lungo le vie del centro storico e della città moderna, rendendo necessario un dispositivo straordinario di sicurezza e di gestione del traffico che consenta lo svolgimento della manifestazione senza interferenze con la circolazione ordinaria.

A cura di Michele Solatia.