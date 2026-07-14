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CERIGNOLA PUGLIESE Cerignola, torna la ‘Pastasciutta antifascista’. Pugliese: “La memoria non è una ricorrenza passiva”

Torna anche quest’anno nel Foggiano l’appuntamento con la “Pastasciutta antifascista” organizzata dalla cooperativa Altereco nel bene confiscato

Cerignola, torna la 'Pastasciutta antifascista'. Pugliese: "La memoria non è una ricorrenza passiva"

Cerignola, torna la 'Pastasciutta antifascista'. Pugliese: "La memoria non è una ricorrenza passiva" - Fonte Immagine: ilmegafono.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Torna anche quest’anno nel Foggiano l’appuntamento con la “Pastasciutta antifascista” organizzata dalla cooperativa Altereco nel bene confiscato alla criminalità organizzata Terra Aut di Cerignola. L’iniziativa si ispira alla storica giornata del 25 luglio 1943, quando la famiglia Cervi celebrò la caduta del regime fascista offrendo pasta asciutta alla popolazione di Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

L’evento, in programma la sera del 23 luglio, coinvolgerà una vasta rete di realtà del territorio e associazioni, tra cui il Comune di Cerignola, l’Istituto Cervi, la Rete Pastasciutte Antifasciste, il Consorzio Rete Oltre, Anpi, Cgil, Spi Cgil, Cittadinanzattiva, Pro Loco e Legacoop.

A sostenere l’iniziativa anche il contributo dei volontari, definiti dalla cooperativa “motori di una vera alleanza comunitaria”, impegnati nella costruzione di un momento di condivisione fondato sui valori della memoria, della legalità e dell’inclusione sociale.

La serata sarà arricchita dal monologo teatrale “La dignità. Lettera di Giuseppe Di Vittorio”, scritto e interpretato da Marcello Colopi, autore e regista. Lo spettacolo racconta il rifiuto del paternalismo del potere e la battaglia per il riscatto sociale degli ultimi.

Il menù della serata sarà preparato con i prodotti coltivati nei terreni di Terra Aut, come spiegato dal presidente della cooperativa Altereco Vincenzo Pugliese. “Il menù offerto sarà realizzato con i prodotti coltivati sui nostri campi. A lavorarli attualmente otto lavoratori che provengono da situazioni di svantaggio”, ha dichiarato.

“La memoria non è una ricorrenza passiva, ma un piatto da condividere e una terra da coltivare liberi. La vera giustizia sociale si conquista ogni giorno, insieme, a testa alta”, ha aggiunto Pugliese, sottolineando il valore sociale del progetto portato avanti dalla cooperativa nata nel 2008.

Lo riporta ansa.it.

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