Cerignola, ufficiale l’arrivo del portiere Antonino Viola dall’Altamura

L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Antonino Viola dalla S.S. Altamura. L’estremo difensore classe 2003 ha firmato un accordo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Nato il 14 luglio 2003, Viola ha mosso i primi passi nel settore giovanile di Palermo e Lecce, prima di iniziare il proprio percorso tra i professionisti con le maglie di Molfetta e Nardò.

Nell’ultima stagione il portiere ha militato nell’Altamura, dove ha raccolto 19 presenze nel girone C di Serie C, confermandosi come uno degli elementi più utilizzati della squadra.

Con il suo arrivo, l’Audace Cerignola aggiunge alla rosa un giovane portiere con esperienza maturata nel campionato di terza serie, in vista della nuova stagione agonistica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.