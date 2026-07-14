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CERIGNOLA VIOLA Cerignola, ufficiale l’arrivo del portiere Antonino Viola dall’Altamura

L’estremo difensore classe 2003 ha firmato un accordo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028

Cerignola, ufficiale l’arrivo del portiere Antonino Viola dall’Altamura

Cerignola, ufficiale l’arrivo del portiere Antonino Viola dall’Altamura - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del portiere Antonino Viola dalla S.S. Altamura. L’estremo difensore classe 2003 ha firmato un accordo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Nato il 14 luglio 2003, Viola ha mosso i primi passi nel settore giovanile di Palermo e Lecce, prima di iniziare il proprio percorso tra i professionisti con le maglie di Molfetta e Nardò.

Nell’ultima stagione il portiere ha militato nell’Altamura, dove ha raccolto 19 presenze nel girone C di Serie C, confermandosi come uno degli elementi più utilizzati della squadra.

Con il suo arrivo, l’Audace Cerignola aggiunge alla rosa un giovane portiere con esperienza maturata nel campionato di terza serie, in vista della nuova stagione agonistica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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