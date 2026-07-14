Cerignola, una giornata di calcio, confronto e musica con “Il soffitto di cristallo”

Una giornata dedicata allo sport, al dialogo interculturale e alla condivisione per promuovere l’inclusione e contrastare ogni forma di barriera. È “Il soffitto di cristallo”, il primo evento organizzato dal Polo sociale di Cerignola nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme.2, in programma sabato 18 luglio presso il centro polifunzionale Charlie fa surf, in via Addolorata 79.

L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Charlie fa surf e dall’associazione Servi Inutili, punta a creare un momento di incontro tra persone di culture diverse attraverso calcio, approfondimento e musica, con ingresso libero.

Il programma prenderà il via alle ore 16 con il torneo di calcio interetnico, che vedrà la partecipazione di squadre composte da rappresentanti italiani, marocchini, gambiani e ghanesi. Un momento sportivo pensato come strumento di aggregazione e conoscenza reciproca.

Alle ore 19 spazio al confronto con il meeting aperto dai saluti di Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale Charlie fa surf. All’incontro parteciperanno Francesca Colopi, assistente sociale e coordinatrice del Polo sociale integrato di Cerignola, Paolo Rubbio, direttore della Caritas Diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano, e Soumaila Diawara.

Diawara, ospite speciale della serata, è uno scrittore, attivista politico e rifugiato originario del Mali. Cresciuto nei movimenti studenteschi di Bamako, ha lasciato il Paese dopo il golpe del 2012. Autore del memoir “Le cicatrici del porto sicuro” e del saggio “L’Africa martoriata”, ha dedicato la propria attività alla riflessione sulle conseguenze del colonialismo e sulle dinamiche sociali e politiche del continente africano. L’incontro sarà moderato da Costanza Netti dell’associazione Servi Inutili.

La giornata si concluderà alle ore 21 con un momento di festa aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno presenti stand interculturali con degustazioni e il concerto live della band “The Dream Catchers”, gruppo che proporrà sonorità e ritmi della tradizione africana.

L’evento rientra nelle attività del progetto Su.Pr.Eme. 2, finanziato attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 e il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di favorire l’integrazione socioeconomica dei cittadini di Paesi terzi e promuovere percorsi di inclusione sociale.