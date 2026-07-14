Cerignola, vicino l’arrivo di Mario Perlingieri dal Benevento

L’Audace Cerignola è in fase avanzata per assicurarsi Mario Perlingieri, giovane attaccante di proprietà del Benevento reduce dall’ultima stagione vissuta tra Crotone e Cosenza.

Secondo quanto emerso, il club gialloblù avrebbe raggiunto una fase conclusiva nella trattativa con la società sannita per il trasferimento del classe 2005. L’accordo potrebbe essere definito nelle prossime ore, permettendo all’Audace di aggiungere un nuovo elemento al proprio reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie C.

Perlingieri rappresenta un profilo in linea con la strategia del Cerignola: un giocatore giovane, con margini di crescita e già dotato di esperienza nel calcio professionistico.

L’attaccante arriva dopo una stagione nella quale ha vestito le maglie di Crotone e Cosenza, accumulando minuti e conoscenze importanti nel panorama della Serie C.

L’operazione conferma la volontà dell’Audace Cerignola di costruire una rosa competitiva puntando anche su elementi di prospettiva, capaci di crescere all’interno del progetto tecnico gialloblù.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.