Chat Control, scontro sul voto del Governo in Ue: Lega e Fratelli d’Italia contrari all’Europarlamento

Si accende il dibattito politico sul Chat Control, il controverso regolamento europeo pensato per rafforzare il contrasto agli abusi sessuali sui minori online, ma contestato da numerosi esperti e associazioni per i possibili effetti sulla privacy delle comunicazioni digitali.

Al centro delle polemiche c’è la posizione del Governo italiano. Secondo quanto emerso, il 2 luglio l’Italia ha espresso voto favorevole al Consiglio dell’Unione europea sulla proroga del cosiddetto “Chat Control 1.0”, una deroga temporanea alle norme sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Pochi giorni dopo, però, Lega e Fratelli d’Italia hanno votato contro il provvedimento al Parlamento europeo, rivendicando pubblicamente la difesa della privacy dei cittadini.

Il regolamento riguarda la possibilità, per le piattaforme digitali, di effettuare scansioni dei contenuti online per individuare materiale legato agli abusi sui minori. I critici della misura ritengono che possa tradursi in una forma di sorveglianza generalizzata delle comunicazioni private, mentre i sostenitori la considerano uno strumento necessario per rafforzare la tutela dei minori.

Nel documento depositato al Consiglio Ue, il Governo italiano ha espresso voto favorevole alla proroga, precisando tuttavia alcune riserve. Tra queste figurano la necessità di maggiori garanzie per la tutela dei diritti degli utenti, l’esigenza di limitare la scansione automatica dei contenuti ai casi strettamente necessari e la richiesta di escludere dalle verifiche le comunicazioni protette dalla crittografia end-to-end, ritenuta fondamentale per la sicurezza informatica e la riservatezza delle conversazioni.

La vicenda ha alimentato le critiche di alcuni osservatori, che parlano di una posizione poco chiara tra quanto sostenuto dal Governo nel Consiglio Ue e quanto espresso dagli eurodeputati della maggioranza nell’Aula di Strasburgo.

A sottolineare questa apparente contraddizione è stato anche Patrick Breyer, ex eurodeputato del Partito Pirata e attivista per i diritti digitali, che ha evidenziato come l’Italia abbia manifestato preoccupazioni sui rischi del provvedimento pur esprimendo un voto favorevole in sede di Consiglio.

Il percorso legislativo europeo, comunque, non è ancora concluso. Il regolamento definitivo sul Chat Control 2.0 è ancora oggetto del confronto tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell’ambito dei negoziati istituzionali. Nel frattempo resta in discussione la proroga della disciplina transitoria, che continua a dividere istituzioni europee, governi nazionali e forze politiche sul delicato equilibrio tra protezione dei minori e tutela della privacy.

Lo riporta ilfattoquotidiano.it.