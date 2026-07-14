Cus Foggia, mister Coccia punta sul gruppo: "La coesione fa la differenza"

Il Cus Foggia si prepara alla nuova stagione di futsal con mister Natale Coccia ancora alla guida della squadra. Nonostante il periodo estivo e la pausa per le vacanze, il tecnico rossonero ha continuato a lavorare insieme al proprio staff per programmare il prossimo campionato.

La preparazione atletica prenderà il via il 24 agosto, ma il lavoro in casa Cus non si è mai fermato, tra pianificazione tecnica e valutazioni sul mercato.

“Anche in vacanza il mio pensiero è sempre stato rivolto alla squadra, infatti mi sono sempre tenuto in contatto con il mio staff e con il direttore sportivo, ma soprattutto abbiamo stilato il programma per la preparazione atletica che prenderà il via il prossimo 24 agosto. Insomma non ci siamo mai fermati, anzi abbiamo sempre lavorato, anche perché la nuova stagione ormai è alle porte”, ha spiegato Coccia.

Il tecnico ha poi illustrato le strategie della società sul fronte della rosa. Il Cus Foggia ha scelto di confermare il gruppo della scorsa stagione, lavorando però per ampliare le alternative a disposizione e aumentare la profondità della squadra.

“Abbiamo riconfermato la stessa rosa della passata stagione, ma soprattutto stiamo lavorando per allungare la panchina, cosa fondamentale per un campionato come il nostro, soprattutto in caso d’infortunio, come accaduto nella passata stagione con Murgo e Lupoli, due assenze importanti che inevitabilmente hanno condizionato in parte la nostra stagione”, ha dichiarato l’allenatore.

Tra le novità anche la volontà di valorizzare maggiormente i giovani del territorio attraverso nuovi inserimenti. La società ha organizzato alcuni stage nei mesi scorsi, dai quali sono emersi diversi profili interessanti, anche provenienti dal calcio a 11.

“Abbiamo cercato anche di valorizzare un po’ il nostro vivaio come accaduto in epoche passate, quando i roster delle vecchie squadre di futsal foggiano annoveravano tra le proprie fila diversi ragazzi che avevano un passato anche nel calcio. Una tradizione che si era un po’ persa, ma che stiamo riscoprendo noi”, ha aggiunto Coccia.

Il mercato ha portato anche due nuovi innesti: un centrale di esperienza con trascorsi in categorie superiori e un giocatore spagnolo destinato a rafforzare il reparto esterni, particolarmente abile nell’uno contro uno.

Guardando agli obiettivi stagionali, il tecnico rossonero punta a riportare il Cus Foggia ai livelli mostrati nella prima stagione in Serie C1, quando la squadra chiuse il campionato al secondo posto arrivando fino alle finali playoff e di Coppa Puglia.

“Quest’anno vorrei che tornassimo allo stesso livello del primo campionato di Serie C1, stagione in cui arrivammo secondi in campionato, perdendo la finale playoff e la finale di Coppa Puglia. Ogni anno ovviamente bisogna sempre migliorarsi, dimostrando il nostro valore”, ha affermato.

Coccia riconosce però le difficoltà di un campionato sempre più competitivo, con diverse formazioni che hanno rinforzato i propri organici attraverso giocatori di categoria superiore.

“Non nascondo che nelle ultime due stagioni, anche per un po’ di sfortuna, non siamo riusciti a dimostrare il nostro valore. Sono convinto che se staremo tutti bene possiamo dare filo da torcere a tutti, anche perché il livello della nostra C1 è molto alto”, ha sottolineato il tecnico.

Secondo Coccia, la Serie C1 pugliese ha ormai raggiunto standard vicini alla Serie B, grazie agli investimenti delle società e alla qualità degli organici.

“Dico sempre che il nostro campionato qualitativamente è molto vicino alla serie B. Molte squadre si stanno attrezzando per poter far bene nel prossimo campionato”, ha spiegato, citando gli investimenti di club come Cassano, Turi, Ceglie e San Ferdinando.

Per il tecnico del Cus Foggia, però, oltre alla qualità dei singoli giocatori sarà decisivo un altro elemento: la compattezza del gruppo.

“Oltre ai nomi importanti, chi fa la differenza è la coesione del gruppo, una parte fondamentale per le vittorie. Senza quella i nomi servono a poco”, ha concluso Coccia.

Lo riporta calcioa5anteprima.com.