Don Dino, il prete che parla con il mare

Alle Tremiti il tempo non si misura con gli orologi, anche perché difficile trovarne per strada.

Si misura con il vento che cambia nome, con il ritorno delle rondini, con le barche che all’alba sembrano preghiere galleggianti e con il sole che, ogni sera, si tuffa nell’Adriatico lasciando il cielo acceso come una candela.

In un luogo così, anche Dio deve aver scelto di arrivare dal mare.

E forse è per questo che Don Dino sembra più un marinaio dell’anima che un parroco.

Lo senti arrivare dal rombo della sua moto, fedele compagna di sentieri che odorano di lentisco, di salsedine e di pietra antica. Una moto che non corre mai per fuggire, ma per raggiungere qualcuno. Perché il suo viaggio ha sempre una destinazione: una casa, una persona, una domanda rimasta senza risposta.

Alle Tremiti non basta celebrare una messa.

Bisogna celebrare la vita. Bisogna conoscere il silenzio di chi resta d’inverno quando il mare decide di essere padrone, l’inquietudine di chi aspetta un traghetto, la nostalgia di chi parte e quella, ancora più difficile, di chi ritorna.

Le isole insegnano una verità semplice: nessuno vive davvero da solo. Ogni approdo dipende da un altro essere umano.

Don Dino questa lezione l’ha imparata presto.

Per questo le sue porte sembrano non conoscere serrature. Le chiese che custodisce respirano. Entrano il sole, il vento, il profumo del mare, il pianto, il dubbio, la gioia, perfino la tempesta.

Perché una chiesa che teme il temporale dimentica che fu proprio una tempesta a insegnare agli apostoli quanto fosse vicino il Maestro.



Qualcuno lo definisce una “pecora nera”.

Forse. Ma le pecore nere sono quelle che nelle notti senza luna riescono ancora a distinguersi. Sono quelle che trovano sentieri nuovi quando gli altri vedono soltanto muri.

Don Dino appartiene a quella razza rara di uomini che preferiscono consumare le suole piuttosto che i giudizi. Non domanda da dove vieni. Cammina con te. È questo il suo modo di evangelizzare.

La sua omelia più bella spesso non viene pronunciata dall’altare.

Accade sul molo. Davanti a un caffè. Sulla soglia di una casa. Tra una battuta che fa sorridere e un silenzio che consola più di mille discorsi. Ha la leggerezza di chi conosce il peso della vita. E questa è una grazia che non s’impara nei libri.

Le donne gli vogliono bene.

Molto bene. Non per un fascino costruito, ma perché possiedono quell’antica sapienza che riconosce chi sa ascoltare. Sanno distinguere chi aspetta davvero una risposta da chi ascolta soltanto per parlare.

Don Dino custodisce le parole come si custodiscono i semi: senza fretta.

Le lascia maturare nel cuore di chi gliele affida. E questo crea fiducia. Prima ancora della fede.

Le Tremiti raccontano storie da migliaia d’anni. Diomede affidò ai gabbiani il compito di non dimenticare. Da allora continuano a volare sopra queste rocce come pagine bianche scritte dal vento.

Lucio Dalla, innamorato di questo arcipelago, aveva capito che qui il mare non divide. Unisce.

Qui il blu non è soltanto un colore. È un modo di respirare. È il luogo dove il cielo scende così vicino all’acqua da sembrare una promessa. Dentro quel blu, Don Dino continua la sua piccola, grande missione.

Non pretende di cambiare il mondo.

Gli basta migliorare la giornata di qualcuno. Una parola. Una visita. Una carezza. Una risata. Una mano sulla spalla. A volte basta questo per impedire alla notte di vincere.

C’è qualcosa di ostinatamente bello in lui.

Assomiglia ai fari. Non fermano le tempeste. Ma ricordano alle barche che un porto esiste. E forse è proprio questo il compito di un sacerdote.

Non eliminare il dolore. Illuminare la strada che lo attraversa.

Per questo Don Dino non sembra appartenere soltanto alla sua comunità.

Appartiene al paesaggio. Come il profilo di San Nicola al tramonto. Come il volo dei gabbiani. Come il profumo delle ginestre quando arriva maggio. Come il mare che ogni mattina ricomincia da capo senza lamentarsi delle onde della sera precedente.

Ci sono uomini che lasciano ricordi. Altri lasciano opere. Qualcuno, raramente, lascia un modo diverso di guardare il mondo.

Don Dino appartiene a questi ultimi.

Perché insegna, senza dirlo, che la fede non consiste nel contare quante persone entrano in chiesa. Consiste nel fare in modo che, uscendo, ciascuno si senta un po’ meno solo.

E quando un giorno un bambino chiederà chi fosse quel prete che attraversava l’isola con una moto, salutava tutti come vecchi amici e sembrava conoscere il nome persino del vento, qualcuno sorriderà e risponderà:

«Era Don Dino. Uno che aveva capito che Dio, prima di abitare nelle chiese, ama passeggiare tra la gente. E che il mare, quando incontra un uomo così, diventa anch’esso una preghiera.»

Alle Tremiti si dice che il mare non dimentichi nulla.

Conserva il canto di Diomede, le note di Lucio Dalla, il volo dei gabbiani e le preghiere che il vento porta via senza disperderle.

Sono certo che conserverà anche il rumore discreto della moto di Don Dino. Perché ci sono uomini che passano. E uomini che restano. Non nelle statue. Non nelle lapidi.

Ma nel modo in cui la gente, dopo averli incontrati, impara a guardare il mondo con un po’ più di speranza.

Ed è forse questa la forma più bella della preghiera.

A cura di Maurizio Varriano.