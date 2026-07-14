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Home // Bari // Droga nascosta nelle campagne e linguaggio in codice: sei misure cautelari a Putignano

CAMPAGNE PUTIGNANO Droga nascosta nelle campagne e linguaggio in codice: sei misure cautelari a Putignano

Sei persone sono state raggiunte da un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

Controlli Carabinieri notte (ph Umbria Journal)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

PUTIGNANO – Sei persone sono state raggiunte da un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari su una presunta attività di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari su richiesta del pubblico ministero, è stato eseguito lo scorso 30 giugno dai Carabinieri della Stazione di Putignano, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno.

Secondo l’ipotesi investigativa, che dovrà essere verificata nel prosieguo del procedimento e nel contraddittorio con le difese, gli indagati avrebbero preso parte, a vario titolo, a cessioni di cocaina, hashish e marijuana.

Gli appuntamenti per la consegna dello stupefacente sarebbero stati concordati attraverso l’utilizzo di un linguaggio codificato. La droga, inoltre, sarebbe stata nascosta in diversi luoghi, tra cui muretti a secco e barattoli occultati nelle campagne.

Dalle indagini sarebbe emerso anche il presunto coinvolgimento di una persona già sottoposta a misura cautelare in carcere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni e le misure adottate hanno carattere provvisorio e non costituiscono un accertamento definitivo di responsabilità.

Le sei persone coinvolte devono pertanto essere considerate innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna e potranno esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, anche chiedendo il riesame delle misure nelle sedi competenti.

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