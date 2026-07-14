Due famiglie foggiane in partenza per Perù e Brasile con l’Operazione Mato Grosso

Due famiglie di Foggia trascorreranno l’estate al servizio delle comunità più povere del Sud America grazie all’impegno dell’Operazione Mato Grosso, il movimento di volontariato nato per sostenere le missioni in America Latina attraverso attività gratuite e solidali.

Le famiglie Diliso-Placido e Tonti-Spadaccino partiranno tra luglio e agosto alla volta di Perù e Brasile, portando il proprio contributo in realtà impegnate nell’assistenza e nell’educazione delle persone più fragili.

Il primo nucleo familiare sarà operativo nel Sud del Perù, dove collaborerà con scuole e orfanotrofi. La seconda famiglia raggiungerà invece Palmeiropolis, nello Stato brasiliano del Tocantins, per prestare servizio in un internato, una struttura residenziale simile a un collegio, e in un laboratorio di serigrafia.

La partenza sarà accompagnata dalla tradizionale “Pizzata e Cocomerata” organizzata dall’Operazione Mato Grosso di Foggia, in programma venerdì 17 luglio dalle ore 20 nella parrocchia Beata Vergine Maria Regina della Pace, al rione Martucci. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le due missioni.

Per una delle volontarie in partenza, Elma Placido, il ritorno in Perù rappresenta un’esperienza dal forte valore personale: «Dopo 13 anni torno in Perù, con la famiglia, per lasciarmi sconvolgere nuovamente, con la speranza di incontrare quei luoghi, quel silenzio, quelle persone che hanno dato una “sterzata” alla mia vita, dove ho compreso che è necessario dare un senso alla propria vita, vivendola bene, per gli altri. Vado per ritrovare me stessa, per dare nuova linfa al mio/nostro percorso di vita insieme».

L’Operazione Mato Grosso è una realtà nata dall’intuizione del sacerdote salesiano padre Ugo De Censi e porta avanti un percorso educativo rivolto soprattutto ai giovani, attraverso il lavoro gratuito e il sostegno concreto alle popolazioni più bisognose dell’America Latina.

Il movimento è presente anche a Foggia e coinvolge giovani, ragazzi e adulti in diverse attività finalizzate al finanziamento delle missioni in Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia.

L’esperienza proposta dall’OMG punta a creare occasioni di crescita personale e di volontariato, avvicinando i partecipanti alle realtà dei più poveri e promuovendo il lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.