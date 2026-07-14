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Ergastolo per Andrea Mostoni: uccise Vasilica Potincu. La madre della vittima: «Assassino, hai ucciso mia figlia» ph leggo.it

BUSTO ARSIZIO – La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato all’ergastolo Andrea Mostoni, 26 anni, imputato per l’omicidio di Vasilica Potincu, la donna trovata senza vita il 25 maggio 2025 in un appartamento di via Stelvio, a Legnano.

La sentenza è arrivata dopo circa sette ore di camera di consiglio. I giudici, presieduti da Rossella Ferrazzi, hanno accolto la richiesta del pubblico ministero Ciro Caramore, riconoscendo l’aggravante degli atti persecutori (stalking) ma escludendo quella della premeditazione.

Al termine della lettura del dispositivo, in aula si è levato il grido di dolore della madre della vittima, che si è rivolta all’imputato urlando: «Assassino, hai ucciso mia figlia».

La Corte ha inoltre disposto una provvisionale complessiva di 380 mila euro a favore delle parti civili, rinviando la quantificazione definitiva del risarcimento al giudizio civile.

La ricostruzione dell’accusa

Secondo la ricostruzione della Procura, Mostoni si sarebbe invaghito della donna, che lavorava come escort, arrivando a prestarle circa 50 mila euro nella speranza di instaurare una relazione sentimentale.

Quando avrebbe compreso che quel rapporto non avrebbe avuto un futuro, avrebbe iniziato a pretendere con sempre maggiore insistenza la restituzione del denaro, trasformando il legame in una persecuzione culminata, secondo l’accusa, nell’omicidio.

La difesa: «Non ci sono prove sufficienti»

L’operaio di Robecco sul Naviglio ha sempre respinto ogni addebito, dichiarandosi estraneo ai fatti. La difesa, rappresentata dall’avvocato Emanuela Re, aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che nel corso del processo non fossero emersi elementi idonei a dimostrare la responsabilità dell’imputato né la sussistenza del reato di atti persecutori.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Caramore ha invece evidenziato la presunta pericolosità dell’imputato, sostenendo che avrebbe adottato lo stesso schema anche nei confronti di un’altra escort: prestiti di denaro per creare una condizione di dipendenza economica, seguiti da comportamenti ossessivi e persecutori.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. La difesa ha già annunciato l’intenzione di impugnare il verdetto davanti alla Corte d’Appello.