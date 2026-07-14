Foggia, arrestato in stazione un 26enne ricercato con mandato europeo

La Polizia di Stato ha eseguito alla stazione ferroviaria di Foggia un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino straniero di 26 anni, ricercato dall’autorità giudiziaria della Romania per il reato di rapina aggravata.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito dei controlli svolti quotidianamente dagli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia, impegnati nelle attività di prevenzione e sicurezza all’interno dello scalo ferroviario e nelle aree circostanti.

Durante un controllo di routine nei confronti del giovane, i poliziotti hanno effettuato gli accertamenti necessari, scoprendo che il 26enne era destinatario di un provvedimento internazionale emesso dalle autorità romene per un episodio criminoso commesso nel Paese d’origine.

Dopo le verifiche, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Foggia, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure previste. Il 26enne dovrà scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

L’arresto conferma l’efficacia dell’attività di controllo portata avanti dalla Polizia Ferroviaria, particolarmente intensificata durante il periodo estivo a causa dell’aumento del numero di viaggiatori in transito. Le operazioni vengono svolte anche con il supporto delle unità cinofile, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza negli scali ferroviari e nelle zone limitrofe.