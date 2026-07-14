Foggia, Forza Italia in via Annino Gentile: "Il Comune porta un centro di raccolta invece di servizi e sicurezza"

Il coordinamento cittadino di Forza Italia a Foggia accende i riflettori sulle criticità del quartiere di via Annino Gentile, nella zona di via Lucera, dopo l’incontro con una rappresentanza dei residenti che lamentano la carenza di servizi e contestano la possibile realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta per rifiuti ingombranti nelle vicinanze delle abitazioni.

La delegazione del partito, guidata dal segretario cittadino e consigliere comunale Pasquale Rignanese e dall’onorevole Giorgio Lovecchio, ha raccolto le proteste degli abitanti della zona, che chiedono maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Al centro della discussione ci sono la mancanza di parcheggi, aree verdi, fermate del trasporto pubblico, una scuola, una chiesa e altri servizi ritenuti necessari per il quartiere, oltre alla contestazione sulla scelta dell’area destinata al nuovo centro di raccolta.

“Invece di portare servizi e sicurezza il Comune condiziona lo sviluppo di un quartiere con un centro di raccolta comunale. Abbiamo ascoltato l’indignazione dei residenti del quartiere di via Annino Gentile che attendono una risposta ufficiale da parte del Comune“, hanno dichiarato Lovecchio e Rignanese.

I rappresentanti di Forza Italia hanno sottolineato anche il timore dei residenti per le possibili ripercussioni sul valore delle abitazioni acquistate negli anni e hanno chiesto chiarimenti sullo stato del progetto.

“Mancano parcheggi, aree di verde pubblico, fermate di autobus, scuola, chiesa e tanto altro ancora, ed invece il Comune fa orecchio da mercante anche su una questione che tocca i cittadini da vicino, minando persino il valore degli immobili faticosamente acquistati“, hanno aggiunto.

La richiesta rivolta all’amministrazione riguarda in particolare la situazione del Centro Comunale di Raccolta: “Vorremmo conoscere lo stato dell’arte del progetto del CCR, se è ancora realizzabile o se sono scaduti i termini“.

Secondo Lovecchio e Rignanese, un’eventuale perdita del finanziamento rappresenterebbe un ulteriore errore amministrativo: “Sarebbe l’ennesimo finanziamento perso e l’ennesimo errore di localizzazione di spazio dove far sorgere un luogo di conferimento di rifiuti ingombranti“.

La posizione del partito è quella di proseguire la battaglia politica contro decisioni ritenute penalizzanti per i cittadini: “Chi governa oggi la Città non può far finta di nulla. Noi proseguiremo nell’azione di contrasto ad ogni scelta amministrativa che mina la tranquillità dei cittadini“, hanno concluso i due esponenti di Forza Italia.