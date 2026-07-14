Foggia, lutto all’Opera Don Uva: è morta la dottoressa Anna Barbara Fuiano

Lutto nella sanità foggiana per la scomparsa della dottoressa Anna Barbara Fuiano, figura di riferimento dell’Area Extra-Ospedaliera di Universo Salute Opera Don Uva. A comunicare la notizia è stata la stessa struttura di via Lucera attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali.

Fuiano ricopriva un ruolo di grande responsabilità all’interno dell’organizzazione sanitaria, occupandosi in particolare della gestione e dell’assistenza dedicata ai pazienti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza, ambito complesso che richiede competenze professionali, attenzione costante e una forte capacità di coordinamento.

Nel ricordo dei colleghi emerge il profilo di una professionista scrupolosa, attenta alla qualità del lavoro e sempre impegnata nel garantire il miglior percorso possibile ai pazienti e alle loro famiglie. La dottoressa Fuiano viene ricordata anche per la capacità di affrontare le difficoltà quotidiane con equilibrio e per il valore attribuito al lavoro di squadra.

L’Opera Don Uva di Foggia, realtà appartenente alla rete Universo Salute, rappresenta da anni uno dei principali punti di riferimento sanitari e riabilitativi della Capitanata. In particolare, l’area dedicata ai disturbi cognitivi e alle patologie neurodegenerative svolge un ruolo fondamentale per numerose famiglie del territorio che convivono con percorsi assistenziali complessi e di lunga durata.

La scomparsa della coordinatrice ha suscitato cordoglio tra colleghi e operatori della struttura, che hanno espresso vicinanza ai familiari e ricordato il contributo professionale e umano lasciato nel reparto.

Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle esequie o su eventuali iniziative commemorative. La direzione sanitaria ha comunque sottolineato la volontà di custodire il ricordo della dottoressa Fuiano attraverso la continuità del lavoro quotidiano portato avanti dall’équipe dell’Area Extra-Ospedaliera.

Lo riporta alphabetcity.it.