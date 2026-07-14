Foggia, maxi incidente sulla tangenziale: salgono a 7 i feriti, 2 ricoverati

FOGGIA – Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la tangenziale di Foggia, sulla Strada Statale 673. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i feriti sono sette e non sei come emerso in un primo momento.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti sei veicoli. Dai primi elementi raccolti, si tratterebbe di un probabile tamponamento a catena, ma la dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine.

Dei sette feriti, due sono stati ricoverati negli ospedali della zona per ulteriori accertamenti e cure, mentre gli altri hanno riportato lesioni giudicate meno gravi. Nessuna delle persone coinvolte risulterebbe in pericolo di vita, secondo le informazioni al momento disponibili.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Servizio di Emergenza 118, con ambulanze e mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata, e gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione lungo la SS673. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

A cura di Giuseppe de Filippo.