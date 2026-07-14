FOGGIA – Sono bastate le prime ore della mattinata per trasformare la città in un forno a cielo aperto. Alle ore 10 il termometro segna già 36 gradi, mentre le strade del centro e dei quartieri appaiono insolitamente vuote, con pochissimi pedoni e traffico ridotto.

L’ondata di calore continua a interessare l’intera Capitanata, con temperature destinate ad aumentare ulteriormente nel corso della giornata. Nelle ore centrali, tra le 13 e le 17, i valori potrebbero superare i 40 gradi, accompagnati da un elevato disagio dovuto all’afa.

Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde, bere frequentemente acqua, indossare abiti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Secondo le previsioni meteorologiche, il caldo intenso proseguirà anche nei prossimi giorni, con poche possibilità di precipitazioni e condizioni di tempo stabile su tutta la provincia. Solo verso la fine della settimana non si esclude un lieve calo delle temperature, legato all’arrivo di correnti più fresche.

A cura di Michele Solatia.