Prosegue il difficile percorso di cura di Daniele, il giovane rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto lo scorso 2 giugno in viale Fortore, a Foggia.

Il ragazzo viaggiava come passeggero a bordo dell’automobile che, dopo un violento impatto contro il muro perimetrale di un edificio, prese fuoco. Le conseguenze dell’incidente sono state molto gravi e Daniele ha riportato numerose fratture, tra cui lesioni al bacino, all’anca e all’omero, oltre a seri problemi a un occhio.

Dopo le prime cure, il giovane è stato trasferito al CTO di Torino, centro specializzato nel quale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il 30 giugno. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il quadro clinico resta complesso: il distacco di due nervi dalla radice del midollo spinale avrebbe provocato la perdita di sensibilità e funzionalità dell’avambraccio destro, dal gomito in giù.

Daniele è cosciente, ma dovrà affrontare un percorso terapeutico ancora lungo. Il prossimo 8 settembre tornerà al CTO di Torino, dove i medici tenteranno un nuovo intervento per salvare e ricostruire l’omero. Successivamente potrebbero rendersi necessarie altre due operazioni di microchirurgia.

Tra le possibilità prospettate dagli specialisti vi sarebbe anche il ricorso, in una fase successiva, a una protesi robotica presso una struttura specializzata in Svizzera. Ogni decisione sarà comunque assunta dai medici sulla base dell’evoluzione delle condizioni del ragazzo e degli esiti dei prossimi interventi.

Alle difficoltà fisiche e psicologiche si aggiunge il peso economico di un percorso che richiede continui spostamenti, soggiorni fuori città, cure specialistiche e una lunga riabilitazione. Per questa ragione, i genitori di Daniele hanno deciso di avviare una raccolta fondi, rispondendo anche alle numerose persone che in questi giorni hanno chiesto come poter offrire un aiuto concreto.

«Buonasera, siamo i genitori di Daniele. Innanzitutto vogliamo ringraziare tutti per l’affetto, la vicinanza e per quello che state facendo per nostro figlio. Molte persone ci hanno chiesto come poterci aiutare. Ogni contributo, anche piccolo, sarà importante per affrontare le cure, gli interventi e le trasferte necessarie. Un abbraccio e grazie di cuore a tutti».

Chi desidera sostenere Daniele e la sua famiglia può effettuare una donazione su www.gofundme.com utilizzando la seguente causale:

Causale: Un aiuto per Daniele

IBAN: IT 83 V 02008 15713 000401396424

La famiglia invita chi effettuerà il bonifico ad aggiungere, se lo desidera, anche un breve messaggio personale di incoraggiamento per Daniele.

In un momento così difficile, la solidarietà della comunità può rappresentare un sostegno prezioso per il giovane e per i suoi genitori, chiamati ad affrontare un percorso medico lungo, delicato e ancora pieno di incognite.