Foggia, tornano le “Questioni Meridionali”: appuntamento in Piazza Purgatorio

Riparte a Foggia il festival “Questioni Meridionali”, la rassegna culturale che accompagna l’estate cittadina con incontri dedicati alla letteratura, alle storie e ai temi del presente. La manifestazione prenderà il via giovedì 16 luglio in Piazza Purgatorio con un doppio appuntamento che vedrà protagonisti due autori capaci di raccontare la contemporaneità attraverso prospettive differenti.

Alle ore 20.30 sarà ospite del festival Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista tra le voci più apprezzate della narrativa italiana, che presenterà il suo nuovo romanzo Grande. L’autore torna a Foggia con una storia intensa che affronta il tema della fragilità, della malattia e della memoria, esplorando il rapporto tra corpo, affetti e ricerca della propria identità.

Cotroneo, autore di opere diventate anche successi cinematografici come La Kryptonite nella borsa e Un bacio, propone nel suo ultimo lavoro un racconto in cui dolore e speranza convivono, attraverso una scrittura caratterizzata da sensibilità, ironia e profondità. A dialogare con lui sarà il giornalista e scrittore Tony Di Corcia.

Ad aprire la serata, alle 19.30, sarà invece Adelmo Monachese, autore foggiano che presenterà L’estinzione delle edicole in un incontro moderato dalla giornalista Francesca Romana Cicolella. Il libro nasce dalla riflessione sulla scomparsa delle edicole dai quartieri e raccoglie le testimonianze di chi ha vissuto questo mestiere, raccontando sacrifici, tradizioni familiari e trasformazioni sociali.

Attraverso le storie dei protagonisti, Monachese ricostruisce il cambiamento delle città e delle abitudini quotidiane, mettendo al centro un luogo simbolico che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per le comunità.

L’iniziativa è promossa da SpazioBaol, associazione che organizza il festival, che sottolinea: “Stiamo ‘adottando’ una piazza della nostra città, Piazza Purgatorio. È un luogo che amiamo e rispettiamo come tutte le piazze della nostra città che continuano a raccontare le storie delle migliaia di persone che le hanno abitate. Vogliamo riempirla di contenuti per restituirla alla sua vocazione naturale, quella di accogliere le persone e fare del centro storico il cuore pulsante della città”.

L’ingresso agli appuntamenti del 16 luglio sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. La rassegna si concluderà giovedì 23 luglio con la lectio di Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista e divulgatore tra i più autorevoli del panorama italiano, che affronterà i grandi temi legati all’educazione, al desiderio, ai rapporti tra generazioni e ai cambiamenti della società contemporanea.

“Questioni Meridionali” è promosso dall’Aps SpazioBaol in collaborazione con il Comune di Foggia e la Fondazione Monti Uniti, con il contributo di Biblioteca La Magna Capitana e Libreria Ubik.

Lo riporta foggiatoday.it.