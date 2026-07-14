Edizione n° 6127

BALLON D'ESSAI

LUCERA SANITA' // Visita urologica, da Lucera la denuncia di un figlio: «Accumulo quantità enormi di cortisolo e bestemmie, poi la disdetta»
14 Luglio 2026 - ore  15:05

CALEMBOUR

SNIDAR RICICLAGGIO // Sale scommesse Snidar, accuse di riciclaggio: vincite intestate a prestanome per ripulire denaro
14 Luglio 2026 - ore  16:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, degrado in via Molfetta: “Rifiuti a tutte le ore, aria irrespirabile. Non se ne può più”

FOGGIA DEGRADO Foggia, degrado in via Molfetta: “Rifiuti a tutte le ore, aria irrespirabile. Non se ne può più”

Cumuli di immondizia abbandonati a qualsiasi ora del giorno e della notte, odori nauseabondi e un'aria resa irrespirabile dalla presenza costante dei rifiuti

Foggia, degrado in via Molfetta: "Rifiuti a tutte le ore, aria irrespirabile. Non se ne può più"

Foggia, degrado in via Molfetta: "Rifiuti a tutte le ore, aria irrespirabile. Non se ne può più"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Cumuli di immondizia abbandonati a qualsiasi ora del giorno e della notte, odori nauseabondi e un’aria resa irrespirabile dalla presenza costante dei rifiuti. È la situazione denunciata dai residenti di via Molfetta, a Foggia, che segnalano un crescente stato di degrado urbano.

Secondo quanto riferito dai cittadini, oltre ai comportamenti incivili e irresponsabili di chi continua ad abbandonare i sacchetti fuori dagli orari consentiti, peserebbe anche la carenza di cassonetti nella zona, ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del quartiere.

La convivenza con questa emergenza, spiegano i residenti, sta diventando sempre più difficile, sia per le condizioni igienico-sanitarie sia per il forte disagio quotidiano. L’appello è rivolto all’amministrazione comunale e agli enti competenti affinché vengano intensificati i controlli, sanzionati i responsabili e potenziati i servizi di raccolta.

«Non se ne può più», è lo sfogo unanime di chi vive nella zona e chiede un intervento immediato per restituire decoro e salubrità al quartiere.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO