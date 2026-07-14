Foggia, degrado in via Molfetta: "Rifiuti a tutte le ore, aria irrespirabile. Non se ne può più"

Cumuli di immondizia abbandonati a qualsiasi ora del giorno e della notte, odori nauseabondi e un’aria resa irrespirabile dalla presenza costante dei rifiuti. È la situazione denunciata dai residenti di via Molfetta, a Foggia, che segnalano un crescente stato di degrado urbano.

Secondo quanto riferito dai cittadini, oltre ai comportamenti incivili e irresponsabili di chi continua ad abbandonare i sacchetti fuori dagli orari consentiti, peserebbe anche la carenza di cassonetti nella zona, ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del quartiere.

La convivenza con questa emergenza, spiegano i residenti, sta diventando sempre più difficile, sia per le condizioni igienico-sanitarie sia per il forte disagio quotidiano. L’appello è rivolto all’amministrazione comunale e agli enti competenti affinché vengano intensificati i controlli, sanzionati i responsabili e potenziati i servizi di raccolta.

«Non se ne può più», è lo sfogo unanime di chi vive nella zona e chiede un intervento immediato per restituire decoro e salubrità al quartiere.

A cura di Michele Solatia.