L’autopsia sulle due vittime del caso di Pietracatella ha confermato che Antonella Di Ielsi e la figlia 15enne Sara Di Vita sono morte a causa di un’intossicazione da ricina, una sostanza altamente tossica. È il principale elemento emerso dalle 838 pagine della relazione medico-legale firmata da Benedetta Pia De Luca, Francesco Giovanni Battista Laterza, Alessandro Locatelli e Daniele Merli, con la collaborazione del centro antiveleni Maugeri di Pavia.

Gli esperti hanno stabilito con certezza la causa del decesso, ma non hanno ancora potuto chiarire come il veleno sia entrato nell’organismo delle due donne. Proprio questo aspetto resta al centro delle indagini.

Secondo gli esami chimico-tossicologici effettuati sui campioni biologici, i valori riscontrati sono compatibili con una intossicazione acuta da tossine del ricino. Nel rapporto i consulenti indicano che l’esposizione alla sostanza sarebbe avvenuta «più probabilmente per via orale».

L’analisi dei tempi di comparsa dei sintomi ha permesso anche di individuare una possibile finestra temporale. I primi segnali del malore, comparsi nella mattinata del 25 dicembre, fanno ipotizzare che l’assunzione della ricina sia avvenuta tra il 23 e il 24 dicembre, nei giorni caratterizzati dai tradizionali pranzi e cene delle festività natalizie.

Un capitolo importante della relazione riguarda anche la posizione dei cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, indagati per omicidio colposo per aver seguito le due pazienti durante il ricovero.

Secondo quanto emerge dalla consulenza, la loro eventuale responsabilità potrebbe essere ridimensionata. I periti hanno infatti scritto che «alla luce dell’elevato quantitativo delle tossine del ricino individuate agli esami tossicologici, dell’assenza di antidoto specifico e della rapidità evolutiva del quadro, non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso della paziente».

Resta invece ancora senza risposta la domanda principale dell’inchiesta: chi e in che modo ha somministrato la ricina alle due vittime. Il fascicolo per omicidio rimane al momento contro ignoti e non risultano persone iscritte nel registro degli indagati per questo specifico aspetto.

La dottoressa Benedetta Pia De Luca, interpellata da Fanpage, ha spiegato che «la ricina può essere somministrata in vari modi, quella più plausibile e probabile per me è la via orale, ma non possiamo dire con certezza che l’abbiano ingerita o in che modo o se l’abbiano fatto con un alimento o con un liquido».

La consulente ha poi aggiunto: «A tante domande non possiamo rispondere, altrimenti probabilmente saremmo in un’altra fase di indagine», lasciando aperte entrambe le ipotesi: quella di un intervento esterno e quindi di un duplice omicidio, oppure quella di un’assunzione accidentale.

Alle indagini parteciperanno anche due esperti tedeschi del Robert Koch Institut di Berlino, Christian Herzog e Sylvia Worbs, specialisti nell’individuazione di tracce di ricina anche a distanza di tempo.

Gli esperti analizzeranno 70 alimenti sequestrati nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella, oltre a vestiti, mobili e altri oggetti presenti nell’abitazione, alla ricerca di eventuali residui della sostanza tossica.

Rimane inoltre da chiarire la posizione di Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, unico sopravvissuto della famiglia. La consulente ha spiegato che non è stato possibile escludere completamente una sua eventuale esposizione alla ricina: «Se c’era, era verosimilmente in dosi minori dato che è sopravvissuto, poi c’è anche da considerare che ogni metodica ha i suoi limiti e ci sono anche i limiti di rilevazione».

Lo riporta open.online.