Maiorano attacca il M5S sulla lotta alla mafia: "Strumentalizza un tema troppo serio"

Il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano replica alle critiche del Movimento 5 Stelle sul contrasto alla criminalità organizzata, difendendo l’operato del Governo guidato da Giorgia Meloni e della Commissione parlamentare Antimafia.

Secondo il parlamentare pugliese, il M5S starebbe utilizzando il tema dell’antimafia per finalità politiche, dopo anni di governo nei quali, a suo giudizio, non avrebbe affrontato adeguatamente l’emergenza criminalità.

«Il Movimento 5 Stelle dovrebbe avere almeno il pudore di tacere. Dopo aver governato l’Italia per anni, oggi scopre improvvisamente un’emergenza criminalità e tenta di attribuirne la responsabilità al Governo Meloni», afferma Maiorano.

Il deputato di Fratelli d’Italia sostiene che l’attuale Esecutivo abbia riportato sicurezza e legalità al centro dell’azione dello Stato, attraverso il rafforzamento delle Forze dell’Ordine, il sostegno alla magistratura e un maggiore impegno nel contrasto alle organizzazioni mafiose.

Maiorano difende anche il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare Antimafia, respingendo le accuse arrivate dal Movimento 5 Stelle e criticando l’utilizzo politico del tema.

«Per qualcuno l’antimafia sembra essere una bandiera da sventolare quando fa comodo e un’arma da usare contro gli avversari politici. Per noi è una cosa terribilmente seria», dichiara il parlamentare.

In conclusione, Maiorano rivendica l’azione del Governo attraverso «l’azione dello Stato, i risultati investigativi e le operazioni contro i clan», accusando il M5S di trasformare la lotta alla mafia in uno strumento di contrapposizione politica.