Manfredonia Jazz Festival, al via la seconda edizione: cinque serate di musica

MANFREDONIA (FG) – La città sipontina si prepara ad accogliere la seconda edizione del Manfredonia Jazz Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto, un appuntamento che si inserisce nel calendario degli eventi estivi con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e valorizzare il territorio attraverso il linguaggio universale del jazz.

La manifestazione è finanziata dall’Assessorato alle Opere Pubbliche, Infrastrutture, Identità Territoriale, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Manfredonia, guidato dall’assessore Francesco Schiavone, ed è organizzata dall’Associazione “Suoni in Corso”, presieduta da Domenico Marasco, con la direzione artistica di Antonio Pio La Marca e Antonio Cicoria.

Per cinque giorni il centro cittadino diventerà il fulcro della rassegna, ospitando un programma che vedrà alternarsi musicisti e formazioni di riconosciuto valore nel panorama jazzistico italiano e internazionale. Il cartellone prenderà il via con la coinvolgente esibizione itinerante della Back on Street Band e proseguirà con i concerti del Nico Rezende Quartet, del New Open Quartet con la partecipazione del sassofonista Robert Bonisolo, del Fabio Zeppetella Quartet, della Sound Center Big Band, che avrà come ospite speciale Rosario Giuliani, fino al concerto conclusivo del Mare Nostrum Jazz Project.

La seconda edizione del festival conferma la volontà degli organizzatori di consolidare una manifestazione capace di coniugare qualità artistica, promozione culturale e attrattività turistica, offrendo al pubblico un percorso musicale che attraversa differenti linguaggi e interpretazioni del jazz contemporaneo.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, permettendo a cittadini, appassionati e turisti di prendere parte a una rassegna che punta a diventare uno degli eventi di riferimento dell’estate sipontina e dell’offerta culturale del territorio.