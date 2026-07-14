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PULIZIA Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)

Un risultato ottenuto attraverso una collaborazione che punta a migliorare la qualità di uno degli angoli più frequentati del litorale

Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)

Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Una spiaggia restituita ai cittadini grazie all’impegno diretto di chi vive e ama il mare. È questo il messaggio che arriva dalla Spiaggia Libera “Piccola” di Manfredonia, dove, alla data del 4 luglio 2026, sono stati completati interventi di pulizia e sistemazione dell’arenile.

Secondo quanto riferito da collaboratori del Malammore Beach Club di Manfredonia, la spiaggetta è stata ripulita dai detriti e liberata dalle pietre, dopo il precedente intervento di spianamento effettuato con una ruspa, i cui costi sarebbero stati sostenuti dai due lidi confinanti.

Le immagini documentano una spiaggia ordinata, con l’arenile livellato e più facilmente fruibile da residenti e turisti. Un risultato ottenuto attraverso una collaborazione che punta a migliorare la qualità di uno degli angoli più frequentati del litorale cittadino.

Tra le novità introdotte anche alcuni appendini in plastica installati sulla staccionata del Malammore. Un piccolo accorgimento pensato per consentire ai bagnanti di appendere borse, teli e indumenti, contribuendo a mantenere la spiaggia più ordinata e accogliente. «Abbiamo voluto offrire un servizio in più a chi frequenta il pubblico arenile, nella speranza che venga rispettato e mantenuto pulito», spiegano i volontari.

Le foto mostrano una Spiaggia Libera Piccola in condizioni decisamente migliori rispetto al passato, frutto del lavoro congiunto di operatori e volontari che hanno scelto di investire tempo ed energie per il bene comune.

Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)
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Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)

2 commenti su "Manfredonia, la Spiaggia Libera Piccola torna a nuova vita: il recupero (FOTO)"

  1. Peccato che per la persistente puzza di fogna, il comune continua a fare orecchie da mercante

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