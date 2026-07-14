Manfredonia rafforza i servizi sociali: assunti otto funzionari per il Piano Inclusione 2021-2027

L’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia potenzia il proprio organico con l’ingresso di otto nuovi funzionari destinati a rafforzare i servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. Lo stabilisce la determinazione dirigenziale n. 1475 del 9 luglio 2026, con la quale il Comune, in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, ha disposto l’assunzione a tempo pieno e determinato, per una durata di 36 mesi, di personale altamente qualificato nell’ambito del Programma Nazionale “Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027”.

L’iniziativa rientra nel piano nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, attraverso un concorso pubblico su base regionale, ha previsto il reclutamento di 3.839 unità di personale da destinare agli Ambiti Territoriali Sociali italiani per migliorare la capacità di risposta ai bisogni delle comunità locali.

Per l’Ambito di Manfredonia il Ministero aveva inizialmente assegnato nove figure professionali: due funzionari amministrativi, due funzionari contabili, due psicologi e tre educatori socio-pedagogici. Tuttavia una delle due figure previste per il profilo di psicologo ha rinunciato all’incarico prima della sottoscrizione del contratto, circostanza che comporterà lo scorrimento della graduatoria regionale secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Le otto assunzioni riguardano Francesca Rita Antonacci e Mariateresa Urbano come funzionarie amministrative; Antonella Li Bergolis e Anna Grazia Modola come funzionarie contabili; Angela Capacchione, Marzia Fuso e Anna Frisoli come educatrici socio-pedagogiche; Matteo Falcone come psicologo. L’avvio del rapporto di lavoro è previsto dal 13 luglio 2026, con contratto della durata di tre anni.

Prima della formalizzazione delle assunzioni il Comune ha completato tutte le verifiche previste dalla normativa, accertando i titoli di studio, i certificati del casellario giudiziale e, per gli psicologi, anche l’iscrizione all’albo professionale, oltre all’idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente.

I nuovi funzionari saranno impiegati esclusivamente nelle attività legate all’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali e delle misure previste dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027. L’obiettivo è rafforzare la capacità operativa dell’Ambito Territoriale Sociale, migliorando la presa in carico delle persone e delle famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale, attraverso un’organizzazione più efficiente e multidisciplinare.

L’operazione non comporterà nuovi oneri per il bilancio comunale. Tutti i costi del personale saranno infatti coperti dalle risorse del Programma Nazionale Inclusione, cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). La convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e il Comune di Manfredonia prevede una dotazione complessiva di oltre 1,38 milioni di euro destinata proprio alla copertura delle spese per il personale impiegato nel progetto.

Per il 2026 la spesa prevista ammonta a circa 204.865 euro, mentre per ciascuno degli anni successivi l’impegno finanziario supera i 409 mila euro. Anche tali importi saranno interamente sostenuti con fondi ministeriali ed europei fino al termine del programma, fissato al 30 giugno 2029.

L’intervento rappresenta uno dei più significativi rafforzamenti dell’organico dei servizi sociali degli ultimi anni per l’Ambito Territoriale di Manfredonia. L’inserimento di figure professionali specializzate consentirà di gestire con maggiore efficacia i progetti dedicati all’inclusione sociale, al contrasto della povertà, al sostegno delle famiglie e all’accompagnamento delle persone in condizioni di vulnerabilità, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Sociale di Zona e dal Programma Nazionale finanziato dall’Unione Europea.

A cura di Michele Solatia.