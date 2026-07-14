Manfredonia, 'Mille di queste Notti' torna con 'Tutti i cinema di domani'

Prosegue a Manfredonia la rassegna “Mille di queste Notti”, il cartellone di teatro e musica organizzato dalla Bottega degli Apocrifi e cofinanziato dal Comune di Manfredonia nell’ambito della programmazione del Manfredonia Festival, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Dal 17 al 22 luglio, alle ore 21, sarà nuovamente protagonista lo spettacolo itinerante in cuffia “Tutti i cinema di domani”, un progetto dedicato ai cinema storici della città ormai scomparsi e curato dal Circolo Bergman di Milano.

Lo spettacolo nasce dall’incontro tra il collettivo composto da Paolo Giorgio e Marcello Gori e la Bottega degli Apocrifi, che ha affidato loro il compito di creare un’esperienza originale pensata per la comunità di Manfredonia. Il progetto prende forma attraverso una serie di interviste realizzate con cittadini, professionisti e appassionati, trasformandosi in un percorso urbano rivolto a gruppi di circa quaranta spettatori.

Grazie all’utilizzo di cuffie wireless, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso strade e quartieri della città, immerso in un intreccio di parole, suoni e immagini capace di unire presente e passato.

“Tutti i cinema di domani” invita gli spettatori a riscoprire le tracce dei luoghi che hanno rappresentato importanti punti di riferimento della vita cittadina, riportando idealmente alla luce sale cinematografiche che non esistono più ma che continuano a vivere nella memoria collettiva.

L’esperienza permette così di attraversare la città con uno sguardo diverso, seguendo il filo dei ricordi e delle possibilità future: un percorso tra ciò che è stato, ciò che avrebbe potuto essere e ciò che potrebbe ancora nascere.

Il costo del biglietto per partecipare allo spettacolo è di 8 euro, mentre per gli under 19 è previsto un ingresso ridotto a 6 euro.

Il programma completo della rassegna “Mille di queste Notti” è disponibile sui canali ufficiali dell’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Bottega degli Apocrifi presso lo Spazio Apocrifi – Marina del Gargano, al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia oppure contattare la compagnia tramite i recapiti dedicati.

Lo riporta bottegadegliapocrifi.it.