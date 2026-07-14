Manfredonia, torna "Rive d'Autore": Baccini, Neri per Caso e Mario Venuti protagonisti sul palco di Largo Diomede

Tre serate all’insegna della grande musica italiana, tre artisti di primo piano e una delle location più suggestive della città. Dal 23 al 25 luglio torna a Manfredonia “Rive d’Autore”, la rassegna musicale inserita nel cartellone del Manfredonia Festival 2026, pronta ad animare Largo Diomede con concerti gratuiti affacciati sul mare.

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, la manifestazione si ripresenta con un programma che unisce cantautorato, vocalità e contaminazioni jazz, offrendo al pubblico tre appuntamenti pensati per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Ad aprire la rassegna, giovedì 23 luglio alle ore 21, sarà Francesco Baccini, protagonista di un concerto in duo tra pianoforte, voce e chitarra insieme al chitarrista Michele Cusato. L’artista genovese proporrà alcuni dei suoi brani più celebri in uno spettacolo che alterna ironia, emozione e racconto.

Venerdì 24 luglio saliranno sul palco i Neri per Caso, il celebre gruppo vocale a cappella che conquistò il Festival di Sanremo nel 1995 nella sezione “Nuove Proposte”. Il sestetto porterà a Manfredonia il proprio repertorio, ripercorrendo i successi che ne hanno segnato la carriera e reinterpretando grandi classici della musica italiana e internazionale.

La chiusura della rassegna, sabato 25 luglio, sarà affidata a Mario Venuti, che si esibirà accompagnato dal suo 4et Jazz. Il cantautore siciliano offrirà uno spettacolo che fonde canzone d’autore, jazz e influenze brasiliane, proponendo alcuni dei brani più rappresentativi del suo percorso artistico.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e saranno a ingresso libero.

L’iniziativa, ideata dall’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente, si conferma uno degli appuntamenti di punta dell’estate sipontina, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi simbolo della città attraverso eventi culturali di qualità.

«Abbiamo voluto costruire tre serate diverse tra loro, accomunate dalla forza della musica dal vivo e dalla qualità degli artisti coinvolti. “Rive d’Autore” è un progetto che parla alla città, ai turisti e a tutti coloro che scelgono di vivere l’estate nei nostri luoghi più belli. Largo Diomede, con il mare sullo sfondo, rappresenta un palcoscenico naturale capace di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza dell’ascolto», ha dichiarato l’assessora Maria Teresa Valente.

Sulla stessa linea il sindaco Domenico La Marca, che sottolinea come la rassegna rappresenti «la volontà dell’Amministrazione di costruire un cartellone estivo capace di valorizzare Manfredonia attraverso eventi di qualità, accessibili a tutti. La musica, in un luogo simbolo come Largo Diomede, diventa occasione di incontro, attrazione turistica e promozione del territorio».

Con tre concerti gratuiti e artisti tra i più apprezzati del panorama nazionale, “Rive d’Autore” si prepara così a riportare la grande musica in riva al mare, confermando Manfredonia tra le protagoniste dell’estate culturale pugliese.