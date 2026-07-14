Manfredonia, Via Vicolo Mozzillo Iaccarino ancora al buio: residenti denunciano disagi e chiedono interventi

MANFREDONIA (FG) – Proseguono i disagi segnalati dai residenti di Via Vicolo Mozzillo Iaccarino, dove da diversi giorni si registrano problemi all’illuminazione pubblica. Secondo quanto riferito in forma anonima alla nostra redazione, il vicolo sarebbe rimasto nuovamente al buio dopo un breve ripristino del servizio.

«Ieri l’illuminazione ha funzionato, ma il problema va avanti da venerdì scorso», riferisce il cittadino, che chiede un intervento risolutivo da parte degli enti competenti. La mancanza di luce, sottolineano i residenti, rappresenta un disagio sia per la sicurezza dei pedoni sia per la vivibilità della zona.

Alla segnalazione si aggiunge un’altra criticità: il rumore nelle ore notturne. Secondo quanto riferito, sotto i portici della zona si registrerebbero frequentemente schiamazzi che si protraggono fino a tarda notte, con conseguenti disagi per chi abita nelle vicinanze.