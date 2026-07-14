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BAT MARGHERITA Saline di Margherita di Savoia, il progetto “Costa a Sud” apre le porte

Le saline di Margherita di Savoia diventano protagoniste di un’esperienza dedicata all’inclusione e alla partecipazione

Saline di Margherita di Savoia, il progetto “Costa a Sud” apre le porte

Saline di Margherita di Savoia - Fonte Immagine: foggiareporter.it - PH: Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
BAT // Eventi //

Le saline di Margherita di Savoia diventano protagoniste di un’esperienza dedicata all’inclusione e alla partecipazione, con l’iniziativa “Alla scoperta delle saline di Margherita di Savoia”, in programma il 17 luglio a partire dalle ore 16.

L’appuntamento, gratuito e rivolto a persone in condizioni di fragilità sociale, economica, sanitaria o relazionale e ai loro accompagnatori, nasce nell’ambito del progetto “Costa a Sud”, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il programma C.O.S.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile.

L’obiettivo è rendere il patrimonio naturale, storico e culturale della costa dauna sempre più fruibile, promuovendo un modello di turismo capace di superare le barriere e garantire a tutti la possibilità di vivere esperienze autentiche.

Ad accompagnare i partecipanti alla scoperta delle saline, le più grandi d’Europa, saranno gli operatori dell’Associazione Fare Natura, attraverso un percorso pensato per coinvolgere tutti i sensi. L’itinerario permetterà di conoscere da vicino un ambiente unico per biodiversità e paesaggio, osservando la flora e la fauna dell’area e ammirando anche la presenza dei caratteristici fenicotteri rosa.

Il programma prevede inoltre una visita al museo e un laboratorio creativo ispirato agli elementi naturali del territorio, con attività manuali ed espressive pensate per favorire la socializzazione e la condivisione tra i partecipanti.

Saline di Margherita di Savoia, il progetto “Costa a Sud” apre le porte

«Le saline sono un patrimonio di biodiversità e bellezza unico in Europa, ma diventano un vero valore collettivo solo quando sono accessibili a tutti», sottolinea Barbara Torraco, presidente di Patto Consulting Impresa Sociale, ente capofila del progetto. «Con questa iniziativa vogliamo offrire un’opportunità concreta di partecipazione, permettendo a ogni persona di vivere e condividere la ricchezza del nostro territorio. Il turismo e la cultura devono essere strumenti di inclusione, benessere e relazione per l’intera comunità».

L’iniziativa conferma l’impegno della rete di partner di Costa a Sud nella costruzione di un turismo accessibile che non riguarda soltanto l’eliminazione degli ostacoli fisici, ma punta a garantire a ogni persona il diritto di partecipare alla vita culturale e naturalistica del territorio.

Il punto di ritrovo è fissato alle ore 16 in via Africa 50 a Margherita di Savoia. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 347 7584375.

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