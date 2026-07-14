È morta a Roma Neliana Tersigni, giornalista, inviata di guerra e storica corrispondente della Rai. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa è stata comunicata dal fratello Carlo.

Poche ore prima della sua morte, Tersigni aveva affidato ai social un ultimo messaggio carico di emozione, pubblicato il 12 luglio mentre si preparava a lasciare il Cairo per rientrare in Italia: «Sto partendo per Roma. Forse per l’ultima volta. Io non so se sopravvivo senza il Cairo e soprattutto senza il Nilo». Parole che oggi assumono il valore di un ultimo saluto a una città e a un luogo che avevano rappresentato una parte fondamentale della sua vita.

Con la scomparsa di Tersigni si chiude il percorso professionale di una delle figure più autorevoli del giornalismo italiano di politica estera, una reporter che ha raccontato conflitti e cambiamenti storici direttamente dai luoghi in cui si svolgevano.

Nata a Roma e laureata in Letteratura russa, aveva iniziato la carriera giornalistica giovanissima nella redazione Esteri di Paese Sera, occupandosi fin dagli esordi degli scenari internazionali. Nel corso degli anni aveva seguito alcuni dei principali avvenimenti mondiali, dalla Spagna del dopo Franco al Medio Oriente, dalla Russia alla Germania fino all’Africa settentrionale.

Nel 1987 era entrata in Rai, approdando al Tg3 e diventando una delle inviate più riconosciute del servizio pubblico. La sua attività l’aveva portata a raccontare in prima persona eventi cruciali della storia contemporanea, tra cui la prima Intifada palestinese, il ritorno di Yasser Arafat, l’assassinio di Yitzhak Rabin e la prima Guerra del Golfo.

Dal 2003 al 2010 aveva diretto l’ufficio di corrispondenza Rai al Cairo, seguendo da vicino gli sviluppi politici e sociali dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente. Un’esperienza che aveva lasciato un segno profondo, come dimostrano le parole dedicate al Nilo nel suo ultimo post.

Nel corso della sua carriera aveva ricevuto nel 2006 il Premio giornalistico nazionale Antonio Russo per un reportage di guerra. Negli ultimi anni aveva continuato a collaborare con realtà dell’informazione come Sky TG24 e la rivista Lo Straniero, mantenendo vivo il suo interesse per le vicende internazionali e per le trasformazioni del mondo contemporaneo.

Lo riporta leggo.it.