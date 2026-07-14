Morto lo chef Daniele Fagiolini, simbolo della cucina toscana

È morto a 61 anni Daniele Fagiolini, chef e titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato, in provincia di Pisa, uno dei locali più conosciuti della ristorazione toscana. Fagiolini è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava nella sua abitazione.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, quando i familiari, rientrando a casa, hanno trovato lo chef privo di sensi e hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni intervento si è rivelato inutile.

Una tragedia arrivata senza segnali premonitori: la sera precedente Fagiolini aveva regolarmente lavorato nel suo ristorante, seguendo il servizio e accogliendo i clienti come sempre. Lo chef lascia la moglie e tre figli.

Fagiolini avrebbe celebrato il prossimo 27 luglio un importante anniversario: i vent’anni dall’apertura dell’Antico Ristoro Le Colombaie, il ristorante che aveva trasformato in un punto di riferimento per gli appassionati della cucina toscana e, in particolare, del tartufo bianco di San Miniato.

Nel corso della sua carriera aveva costruito una filosofia culinaria basata sulla valorizzazione delle materie prime locali, il rispetto della stagionalità e il rapporto diretto con i produttori del territorio. La sua cucina era caratterizzata dalla ricerca della qualità e dalla capacità di esaltare ingredienti semplici attraverso preparazioni attente alla tradizione.

Grande attenzione era dedicata alle carni e ai prodotti agricoli locali, selezionati attraverso collaborazioni consolidate con allevatori e produttori. Un percorso che aveva portato Fagiolini a essere considerato uno degli interpreti più rappresentativi della gastronomia sanminiatese.

Durante il periodo della raccolta del tartufo bianco, tra settembre e dicembre, Le Colombaie diventava una delle mete più apprezzate dagli amanti dell’alta cucina, grazie a proposte capaci di unire tradizione e valorizzazione del prodotto simbolo del territorio.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dopo la notizia della scomparsa. L’amministrazione comunale di San Miniato ha ricordato Fagiolini come una figura di riferimento della ristorazione toscana e protagonista della promozione delle eccellenze gastronomiche locali.

«Profondo» il cordoglio espresso dal Comune, che ha sottolineato come «con il suo lavoro alla guida dell’Antico Ristoro Le Colombaie Fagiolini ha contribuito a far conoscere San Miniato e la sua tradizione culinaria, distinguendosi per l’attenzione ai prodotti locali, il legame con i produttori e la promozione di una cucina autentica, profondamente radicata nel territorio».

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha dichiarato: «Addolorati per questa improvvisa scomparsa, ci lascia una delle eccellenze culinarie del nostro territorio. Le Colombaie era una delle trattorie di riferimento del panorama regionale e nazionale, inserita tra le migliori trattorie d’Italia da Slow Food e premiata con la “Chiocciola”».

Il primo cittadino ha inoltre ricordato il contributo dello chef alle attività della Condotta Slow Food di San Miniato: «Nell’ambito delle attività della Condotta Slow Food di San Miniato il suo contributo è stato estremamente importante, così come nella ricerca, nell’attenzione e nella valorizzazione dei prodotti locali e dei loro produttori».

Sindaco e giunta comunale hanno espresso vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a tutte le persone che hanno condiviso con Fagiolini il suo percorso professionale e umano.

Lo riporta leggo.it.