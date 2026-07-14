Edizione n° 6126

BALLON D'ESSAI

FRODE RAVENNA // Frode fiscale da 4,5 milioni con il sistema “apri e chiudi”: sequestrate aziende
14 Luglio 2026 - ore  09:20

CALEMBOUR

DRAMMA // Tragedia nel mare di Nardò: trovato senza vita un sub di 64 anni
14 Luglio 2026 - ore  08:45

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Natale Curiello nega coinvolgimento nell’inchiesta sul San Barbato Resort: “Mai arrestato né destinatario di provvedimenti giudiziari”

INCHIESTA Natale Curiello nega coinvolgimento nell’inchiesta sul San Barbato Resort: “Mai arrestato né destinatario di provvedimenti giudiziari”

Curiello precisa di non essere mai stato destinatario di alcun atto giudiziario collegato alla vicenda e nega categoricamente

Natale Curiello smentisce il coinvolgimento nell’inchiesta sul San Barbato Resort: “Mai arrestato né destinatario di provvedimenti giudiziari”

Natale Curiello smentisce il coinvolgimento nell’inchiesta sul San Barbato Resort: “Mai arrestato né destinatario di provvedimenti giudiziari”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Natale Curiello interviene con una nota ufficiale in merito alle notizie diffuse nella giornata odierna relative a un presunto coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria riguardante il San Barbato Resort di Lavello, respingendo con fermezza quanto riportato e annunciando il ricorso alle vie legali a tutela della propria reputazione.

Curiello precisa di non essere mai stato destinatario di alcun atto giudiziario collegato alla vicenda e nega categoricamente qualsiasi misura cautelare o provvedimento restrittivo nei propri confronti.

“Non ho mai ricevuto alcuna informazione di garanzia, comunicazione o altro atto giudiziario in relazione alla vicenda richiamata nell’articolo. Non sono mai stato arrestato e, pertanto, non sono mai stato rimesso in libertà per fatti riguardanti il San Barbato Resort”, dichiara Curiello.

Secondo quanto sostenuto dall’interessato, le informazioni pubblicate avrebbero arrecato un grave pregiudizio alla sua immagine personale e professionale, attribuendogli circostanze che egli definisce estranee alla realtà dei fatti.

“Non si tratta di una diversa interpretazione o di una semplice inesattezza – evidenzia Curiello – ma di affermazioni che ritengo gravemente lesive della mia reputazione. Per tale ragione ho conferito mandato ai miei legali affinché procedano nelle sedi competenti per la tutela della mia persona e della mia immagine”.

Attraverso la nota diffusa, Curiello chiede inoltre alla testata interessata una rettifica immediata delle informazioni pubblicate, con adeguata evidenza, nel rispetto dei principi di correttezza dell’informazione e della verifica delle fonti.

L’interessato ribadisce infine la propria totale estraneità rispetto a qualsiasi procedimento giudiziario connesso al San Barbato Resort, riservandosi ogni ulteriore iniziativa a tutela dei propri diritti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO