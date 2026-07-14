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NICOLE GRANDI Nicole Grandi cala il poker tricolore: quarto titolo italiano. Anita Spadaccino è vicecampionessa d’Italia

La Team Dance Erario di Manduria protagonista ai Campionati Italiani di Categoria di Rimini: un oro e due argenti confermano la scuola pugliese tra le eccellenze nazionali.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
San Severo // Sanctus Severus //

RIMINI – La Team Dance Erario di Manduria si conferma protagonista della danza sportiva italiana ai Campionati Italiani di Categoria 2026, disputati a Rimini dal 4 luglio, conquistando un titolo tricolore e due medaglie d’argento che certificano ancora una volta il valore della scuola pugliese.

A firmare l’impresa è Nicole Grandi, autentica dominatrice della categoria Latin Show. L’atleta si è laureata campionessa d’Italia per il quarto anno consecutivo, un risultato che la consacra tra le migliori interpreti della disciplina a livello nazionale. Una conferma di assoluto prestigio, costruita grazie a una stagione impeccabile e a prestazioni di altissimo livello.

Per Grandi il bilancio dei campionati è stato ulteriormente impreziosito dal secondo posto conquistato nel Latin Style classe Internazionale, che le è valso il titolo di vicecampionessa italiana, completando così un doppio podio di grande spessore tecnico.

Ottime notizie arrivano anche da Anita Spadaccino, protagonista di una prova brillante nel Latin Show, conclusa con una splendida medaglia d’argento e il titolo di vicecampionessa italiana. Un risultato che conferma la crescita dell’atleta, capace di distinguersi anche nel Latin Style, dove ha sfiorato l’accesso alla semifinale, fermandosi a un passo da un altro piazzamento di prestigio.

I risultati ottenuti sono il frutto del lavoro quotidiano svolto nella palestra della Team Dance Erario, dove le atlete vengono seguite dai maestri Gregorio Erario e Pamela Costa. Un percorso fondato su preparazione tecnica, disciplina e costanza che continua a produrre successi nelle principali competizioni nazionali.

Il bilancio della trasferta romagnola è quindi estremamente positivo per la società manduriana, che torna a casa con un titolo italiano e due medaglie d’argento, confermando il proprio ruolo tra le realtà di riferimento della danza sportiva italiana.

L’ennesimo trionfo di Nicole Grandi rappresenta il simbolo di un progetto tecnico vincente, capace di garantire continuità ai massimi livelli. Il quarto titolo consecutivo nel Latin Show certifica una superiorità costruita nel tempo e alimentata da dedizione, talento e sacrificio, mentre la crescita di Anita Spadaccino lascia intravedere prospettive altrettanto importanti per il futuro.

Per la Team Dance Erario il campionato italiano di Rimini si chiude dunque con la consapevolezza di aver consolidato il proprio prestigio nel panorama nazionale e con la soddisfazione di aver portato ancora una volta la Puglia sul gradino più alto della danza sportiva.

Fonte: La Gazzetta di San Severo.

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