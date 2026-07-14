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ODONTOIATRA BAT Odontoiatra senza abilitazione nella BAT: sequestro per oltre 2,7 milioni di euro dopo l’arresto

L'indagato avrebbe svolto per lungo tempo attività odontoiatrica a Barletta pur essendo privo della necessaria abilitazione professionale

Odontoiatra senza abilitazione nella BAT sequestro per oltre 2,7 milioni di euro dopo l'arresto

Odontoiatra senza abilitazione nella BAT sequestro per oltre 2,7 milioni di euro dopo l'arresto

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
BAT // Cronaca //

BARLETTA – Dopo la misura cautelare personale già eseguita nei confronti di un uomo accusato di aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a 2,7 milioni di euro.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe svolto per lungo tempo attività odontoiatrica a Barletta pur essendo privo della necessaria abilitazione professionale, operando all’interno di un appartamento trasformato in studio dentistico, completo di attrezzature specialistiche e materiali sanitari. Gli inquirenti contestano inoltre il concorso nel reato di esercizio abusivo della professione ad altri due soggetti regolarmente iscritti all’albo degli odontoiatri.

L’attività investigativa si è successivamente concentrata sugli aspetti economico-finanziari della vicenda. Attraverso approfonditi accertamenti bancari e patrimoniali, le Fiamme Gialle avrebbero quantificato i presunti proventi derivanti dall’attività abusiva e ricostruito il loro impiego all’interno della società riconducibile all’indagato. Da tali accertamenti sono scaturite ulteriori ipotesi di reato, tra cui l’autoriciclaggio nei confronti dell’uomo e, per la società, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il sequestro, disposto d’urgenza dalla Procura e successivamente convalidato dal Gip, ha interessato disponibilità liquide, partecipazioni societarie, immobili e beni mobili fino alla concorrenza dell’importo ritenuto corrispondente ai profitti illeciti, pari a oltre 2,7 milioni di euro.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, i finanzieri del Gruppo di Barletta hanno posto sotto sequestro sei immobili, tre autovetture, 25 conti correnti, quote societarie e l’ambulatorio medico con le relative attrezzature odontoiatriche e i farmaci presenti. L’indagato, già arrestato nell’ambito della precedente fase dell’inchiesta, risulta attualmente sottoposto all’obbligo di dimora.

La Guardia di Finanza sottolinea come l’operazione si inserisca nell’attività di contrasto alle forme di illegalità economica che alterano la concorrenza nel settore dei servizi, favoriscono evasione fiscale e riciclaggio e, soprattutto, possono mettere a rischio la salute dei cittadini che si affidano a professionisti privi dei requisiti previsti dalla legge.

Si ricorda che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

A cura di Giuseppe de Filippo.

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