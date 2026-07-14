Peschici, auto fuori strada dopo una curva: ferito il conducente

Incidente stradale questa mattina alle porte di Peschici, dove un’autovettura è uscita fuori strada mentre percorreva una curva. L’episodio si è verificato intorno alle ore 10 di martedì 14 luglio.

Il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale dell’elisoccorso Hems, intervenuto sul posto per prestare le prime cure. Secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’auto, dopo aver perso il controllo, ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata, arrivando vicino a un’abitazione e rischiando di coinvolgerla nell’impatto. Per raggiungere il ferito, gli operatori sanitari sono stati costretti a calarsi con il verricello dall’elicottero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, alle quali spetterà il compito di eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Lo riporta foggiatoday.it.