Portoni blindati acquistati online e mai consegnati: foggiana denunciata per truffa

Avevano trovato un annuncio sui social network per l’acquisto di due portoni blindati, ma dopo aver versato la caparra non hanno mai ricevuto la merce. È quanto accaduto a due cittadini di Gussola, in provincia di Cremona, che hanno denunciato l’accaduto ai Carabinieri facendo partire un’indagine conclusa con la denuncia di una donna di 45 anni residente nel Foggiano.

La vicenda è iniziata quando le due vittime hanno individuato online un’offerta relativa alla vendita di portoni blindati. Dopo aver contattato il numero indicato nell’annuncio, hanno concordato le modalità di acquisto e il pagamento di una caparra superiore ai 200 euro ciascuno.

I due acquirenti hanno quindi effettuato i bonifici sul conto corrente comunicato dal presunto venditore e successivamente hanno inviato la ricevuta dei pagamenti, ricevendo rassicurazioni sulla spedizione dei prodotti.

Nei giorni seguenti, però, nonostante le promesse ricevute, i portoni blindati non sono mai stati consegnati. Dopo aver compreso di essere rimasti vittime di una possibile truffa, i cittadini si sono rivolti ai Carabinieri della Stazione di Gussola.

I militari hanno avviato gli accertamenti partendo dagli elementi forniti nelle denunce, riuscendo a identificare la persona intestataria del numero telefonico utilizzato per l’annuncio e del conto corrente sul quale erano stati effettuati i versamenti.

Le verifiche hanno portato alla 45enne residente in provincia di Foggia, nei confronti della quale è scattata la denuncia per il reato di truffa.

Lo riporta laprovinciacr.it.