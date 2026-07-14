La Giunta regionale ha approvato la nomina dei tredici nuovi direttori di Dipartimento, oltre al Segretario generale della Presidenza, al Segretario generale della Giunta e al responsabile della Struttura autonoma per l’Attuazione del Programma, dando così avvio alla nuova fase di riorganizzazione dell’amministrazione regionale prevista dal modello organizzativo “MAIA 2.0”.

Le nomine arrivano al termine della selezione pubblica avviata dopo l’approvazione della delibera regionale n. 543 del 29 aprile 2026, che ha ridefinito l’assetto dei Dipartimenti e del Gabinetto del Presidente con l’obiettivo di rendere la macchina amministrativa più efficiente e coerente con il programma del nuovo governo regionale.

Le nomine

Alla guida del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale è stata nominata Antonella Bisceglia, dirigente regionale con una lunga esperienza nei settori dello sviluppo economico, delle politiche giovanili e dell’innovazione sociale.

Pompeo Colacicco assumerà la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana e, ad interim, del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. Ingegnere e dirigente pubblico, proviene dal Comune di Bari, dove ha ricoperto il ruolo di direttore della Ripartizione Urbanistica.

Il Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili sarà affidato ad Annibale D’Elia, mentre il Dipartimento Personale e Organizzazione sarà diretto da Vito Antonacci.

Alla guida del Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione, con la responsabilità ad interim della Transizione Digitale, è stato nominato Francesco Cupertino, già rettore del Politecnico di Bari e figura di riferimento nei settori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.

Gli altri incarichi riguardano Pasquale Orlando, che guiderà il Dipartimento Programmazione e Gestione dei Fondi Vincolati, e Valentina Romano, alla direzione del Dipartimento Welfare e Sport.

I vertici amministrativi

La Giunta ha inoltre nominato Ettore Cinque come Segretario generale della Presidenza, Nicola Paladino quale Segretario generale della Giunta e Roberto Covolo responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma.

Contestualmente sono stati prorogati gli incarichi di Angelosante Albanese, Gianna Elisa Berlingerio, Nicola Lopane e Vito Montanaro, che continueranno a guidare rispettivamente i Dipartimenti Bilancio e Affari Generali, Sviluppo Economico, Protezione Civile e Gestione Emergenze e Salute e Benessere, nell’ambito della nuova organizzazione amministrativa.

Infine, il presidente della Regione ha annunciato l’intenzione di nominare Michele Abbaticchio consigliere del Presidente per le relazioni tra Giunta e Consiglio regionale, la pianificazione strategica, la programmazione economico-finanziaria e i rapporti con gli enti locali.

Questa tornata di nomine rappresenta il primo passo operativo della riforma MAIA 2.0, destinata a ridisegnare la governance della Regione Puglia attraverso una nuova distribuzione delle competenze e un rafforzamento del coordinamento amministrativo.