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ROBERTO VANNACCI Sondaggio Swg, Fratelli d’Italia resta primo partito: crescono Forza Italia e Vannacci

Forza Italia sale al 7,7%, guadagnando lo 0,3%, mentre registra un incremento analogo anche Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che raggiunge il 6,3%

Sondaggio Swg, Fratelli d’Italia resta primo partito: crescono Forza Italia e Vannacci

Roberto Vannacci, Futuro Nazionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Fratelli d’Italia si conferma il partito più apprezzato dagli elettori italiani secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il TgLa7, con il movimento guidato da Giorgia Meloni che raggiunge il 27,2% delle preferenze.

Alle spalle del primo partito, però, arretrano le principali forze di opposizione. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo 0,2 punti percentuali, mentre il Movimento 5 Stelle cala allo stesso modo e si attesta al 12,9%.

Segno negativo anche per Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4%. A crescere maggiormente nell’ultima settimana sono invece due formazioni dell’area di centrodestra.

Forza Italia sale al 7,7%, guadagnando lo 0,3%, mentre registra un incremento analogo anche Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che raggiunge il 6,3%. La crescita arriva dopo il dibattito politico seguito alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sul progetto dell’ex generale.

Continua invece la fase negativa per la Lega, che perde consenso e scende al 5,4%.

Tra gli altri partiti, Azione cresce leggermente e arriva al 3,5%, mentre resta stabile Italia Viva al 2,5%. In calo +Europa, che si ferma all’1,3%.

Nessuna variazione nell’ultima rilevazione per Noi Moderati, all’1,1%, e per Avanti Psi, all’1%.

Lo riporta open.online.

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