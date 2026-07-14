Sondaggio Swg, Fratelli d’Italia resta primo partito: crescono Forza Italia e Vannacci

Fratelli d’Italia si conferma il partito più apprezzato dagli elettori italiani secondo l’ultimo sondaggio Swg realizzato per il TgLa7, con il movimento guidato da Giorgia Meloni che raggiunge il 27,2% delle preferenze.
Alle spalle del primo partito, però, arretrano le principali forze di opposizione. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo 0,2 punti percentuali, mentre il Movimento 5 Stelle cala allo stesso modo e si attesta al 12,9%.
Segno negativo anche per Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4%. A crescere maggiormente nell’ultima settimana sono invece due formazioni dell’area di centrodestra.
Forza Italia sale al 7,7%, guadagnando lo 0,3%, mentre registra un incremento analogo anche Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che raggiunge il 6,3%. La crescita arriva dopo il dibattito politico seguito alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi sul progetto dell’ex generale.
Continua invece la fase negativa per la Lega, che perde consenso e scende al 5,4%.
Tra gli altri partiti, Azione cresce leggermente e arriva al 3,5%, mentre resta stabile Italia Viva al 2,5%. In calo +Europa, che si ferma all’1,3%.
Nessuna variazione nell’ultima rilevazione per Noi Moderati, all’1,1%, e per Avanti Psi, all’1%.
Lo riporta open.online.