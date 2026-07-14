Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario. Al Circolo Unione il libro di Antonio Russo

Un appuntamento culturale di particolare rilievo è in programma venerdì alle ore 19.30 presso la terrazza del Circolo Unione, dove sarà presentato il libro del noto criminologo Antonio Russo, Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario.

L’opera affronta un tema di drammatica attualità, quello della violenza persecutoria e di genere, tornato purtroppo al centro dell’attenzione pubblica anche alla luce del recente femminicidio di Luigia Fortunato, avvenuto a Loreto. Attraverso l’analisi di casi concreti e delle dinamiche che caratterizzano il fenomeno dello stalking, il volume offre importanti spunti di riflessione e sensibilizzazione.

L’incontro assume un significato ancora più prestigioso considerando che Antonio Russo è stato recentemente insignito di un importante riconoscimento nell’ambito dello Spoleto Art Festival 2026, a conferma del valore del suo contributo scientifico e culturale.

La serata sarà impreziosita dall’esibizione musicale della talentuosa Giovanna Russo, finalista dell’edizione 2025 del celebre programma televisivo di Rai 1 The Voice Senior, che accompagnerà il pubblico con alcuni momenti artistici di grande intensità.

A rendere ancora più originale l’iniziativa contribuirà un momento dedicato alla moda e all’impegno sociale, curato da B.White, con una proposta tematica incentrata sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere. La conduzione di questa parte dell’evento sarà affidata alla professionalità e alla sensibilità di Floriana Rignanese.

La manifestazione si concluderà con una degustazione di specialità del territorio offerte dall’azienda Il Parco, in un clima di convivialità e condivisione.

L’iniziativa, promossa dal Circolo Unione, si propone come un’occasione di incontro, approfondimento e riflessione, coniugando cultura, arte, musica e impegno civile.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Il Presidente del Circolo Unione

Ugo Galli